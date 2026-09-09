Ο Δημήτρης Βέργος γράφει για τη μυαλωμένη ΑΕΚ που ξεκίνησε ονειρικά το ταξίδι της στ' αστέρια μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια που έπαιξε κι αυτή μπάλα.

Ο,τι υποσχέθηκε ο Μάρκο Νίκολιτς παραμονές της πρεμιέρας της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League έγινε πραγματικότητα απέναντι στη ΛΑΣΚ. «Θα είμαστε ανταγωνιστικοί», είχε ξεκαθαρίσει και αυτό που είδαμε στον αγωνιστικό χώρο της Νέας Φιλαδέλφειας ήταν ακριβώς ό,τι περιέγραψε ο Σέρβος τεχνικός. Μια ΑΕΚ πειθαρχημένη, μια ΑΕΚ μυαλωμένη, μια ΑΕΚ που υπηρέτησε στο απόλυτο το τακτικό πλάνο του προπονητή της ξεκινώντας ιδανικά το ταξίδι της στ' αστέρια. Με τον τηλεκατευθυνόμενο... πύραυλο του Ραζβάν Μαρίν βγαλμένο από Play Station που κατέληξε στο παράθυρο και έδωσε την ιδανική επιστροφή στα μαγικά βράδια της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στο σπίτι της Ένωσης.

Για να πανηγυρίσεις στο Champions League πρέπει να πιάσεις την κορυφαία απόδοση ανεξαρτήτως αντιπάλου. Κι αυτό έκανε η ΑΕΚ απέναντι σε μια καλά οργανωμένη ομάδα όπως η ΛΑΣΚ. Μπορεί φαινομενικά να ήταν το πιο βατό ας το πούμε παιχνίδι της Ένωσης στη League Phase, ωστόσο οι κιτρινόμαυροι έπρεπε να είναι απόλυτα προσηλωμένοι στο τακτικό πλάνο του Νίκολιτς, να διαθέτουν στον μέγιστο βαθμό τη συγκέντρωσή τους και να βγάλουν ενέργεια, μαχητικότητα και νοοτροπία νικητή για να κατακτήσουν τους τρεις βαθμούς. Όπως και έκαναν πραγματοποιώντας μία από τις πιο ολοκληρωμένες εμφανίσεις τους και παίρνοντας ώθηση από την καυτή Νέα Φιλαδέλφεια που τους έσπρωξε από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Για ακόμη μια φορά αποδείχθηκε πως όταν η Νέα Φιλαδέλφεια είναι στα καλύτερά της, η ΑΕΚ δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Ο κόσμος της Ένωσης με φωνή από τη σέντρα της αναμέτρησης έδινε δύναμη στις 11 κιτρινόμαυρες φανέλες και δεν σταμάτησε να το κάνει μέχρι το σφύριγμα της λήξης. Το πόσο επηρέασε τη ΛΑΣΚ αρκεί και μόνο να το αντιληφθεί κάποιος αν δει τις στιγμές που οι παίκτες της αυστριακής ομάδας έβγαλαν μόνοι τους την μπάλα άουτ καθώς ήταν στην επίθεση εν μέσω των εκκωφαντικών ντεσιμπέλ από τα σφυρίγματα όλου του γηπέδου που... έβραζε! Η χθεσινή βραδιά ήταν μια από τις καλύτερες στην τετραετία του γηπέδου δίνοντας την ώθηση στην ΑΕΚ να αρχίσει το πέταγμα στ' αστέρια με τον ιδανικότερο τρόπο!

Σε τέτοιες βραδιές θέλεις το σύνολο να πιάσει την καλύτερη δυνατή απόδοση και αυτό η ΑΕΚ το κατάφερε, παρά το γεγονός ότι αν ήταν αποτελεσματική θα είχε καταφέρει να πάρει μια πιο ευρεία νίκη από το πάντα αγχωτικό 1-0. Η φαουλάρα του Μαρίν, ο οποίος έκανε τα πάντα στη μεσαία γραμμή, ήταν εκείνη που έδωσε το τρίποντο σε συνδυασμό με την άψογη λειτουργία όλων των γραμμών που διάθεταν συνοχή και δεν επέτρεψαν στη ΛΑΣΚ να απειλήσει πέρα από ελάχιστες εξαιρέσεις. Κι όταν το έκανε ο Μπρινιόλι που αντικατέστησε στην εστία τον τραυματία Στρακόσια ήταν σε ετοιμότητα. Για άλλη μια φορά φοβερή η συνεργασία των Μουκουντί και Ρέλβας στο κέντρο της άμυνας, παιχνιδιάρα ο Ρότα στη δεξιά πλευρά στο ανασταλτικό κομμάτι και μεγάλη η συνεισφορά των Κοϊτά και Μάγερ στις πλευρές, με τον τελευταίο να είναι σημαντικός τόσο στην ανάπτυξη όσο και στα αμυντικά του καθήκοντα.

Ο Νίκολιτς προφανώς και δεν θέλει να κοιτάζει μακριά στη διοργάνωση και επιθυμεί πάντα να πηγαίνει παιχνίδι με παιχνίδι, ωστόσο αυτοί οι τρεις βαθμοί που έβαλε η Ένωση στο σακούλι με το καλησπέρα στη διοργάνωση αποτελούν ένα πολύτιμο καύσιμο για τη συνέχεια των κιτρινόμαυρων. Για να υπήρχαν μεγάλες ελπίδες για να διεκδικήσει η ΑΕΚ την παρουσία της στην ενδιάμεση φάση του Champions League, το τρίποντο με τη ΛΑΣΚ ήταν επιβεβλημένο και έχοντας ως... κάβα αυτούς τους τρεις βαθμούς, η Ένωση μπορεί να πορευτεί με μεγαλύτερη άνεση έχοντας μπροστά της να ανταποκριθεί σε πολύ πιο απαιτητικά ματς όπως αυτά που ακολουθούν με Σαχτάρ στο Λονδίνο, με Μάντσεστερ Σίτι στο Έτιχαντ και Ρεάλ Μαδρίτης στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Φυσικά και η ΑΕΚ μένοντας σε αυτό το 1-0 έπαιξε με τη φωτιά από τη στιγμή που δεν βρήκε ένα δεύτερο γκολ στις τόσες ευκαιρίες που έφτιαξε. Σε αυτό το επίπεδο όταν δημιουργείς σε τέτοιο βαθμό και δεν το μετατρέπεις σε γκολ, τότε το πιο πιθανό είναι να τιμωρηθείς και η ΑΕΚ μπορεί να μην επέτρεψε στη ΛΑΣΚ να απειλήσει ιδιαίτερα στη διάρκεια της αναμέτρησης, ωστόσο από μια στατική φάση στο φινάλε λίγο έλειψε να το πληρώσει. Και τότε το πιθανότερο είναι πως όλοι θα στεκόμασταν στην αναποτελεσματικότητα που στοίχισε. Σε κάθε περίπτωση η ΑΕΚ επέστρεψε με νίκη στη διοργάνωση των αστεριών, γεύεται τα οφέλη της και προχωράει έχοντας μπροστά της να απολαύσει ένα υπέροχο ταξίδι. Γιατί αν δεν το απολαύσεις, αν δεν το ζήσεις και το δεις καθαρά βαθμοθηρικά, τότε το αποτέλεσμα θα είναι το αντίθετο από αυτό που επιθυμείς...