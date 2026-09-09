Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Οι Galacticos, το Gazz Floor και οι αγώνες του Champions League
Τετάρτη (09/09) και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας είναι σαφώς επηρεασμένο από τη League Phase του Champions League, η οποία συνεχίζει σήμερα με έξι συναρπαστικές αναμετρήσεις.
Πριν από αυτά όμως συντονιστείτε στις 12:00 στο YouTube κανάλι του Gazzetta και το Gazz Floor, με όλο το ρεπορτάζ των ομάδων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αργότερα στις 14:00 ακολουθούν οι Galacticos, με όλο το παρασκήνιο από την μεγάλη νίκη της ΑΕΚ στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και στις 16:15 έρχεται το Q&A για την ΑΕΚ με τους Γιώργο Τσακίρη και Νίκο Καρφή να απαντάνε σε όλες τις ερωτήσεις των φίλων της Ένωσης.
Η δράση ξεκινάει στις 19:45, με την Στουτγκάρδη να φιλοξενεί την πρωταθλήτρια Νορβηγίας, Βίκινγκ (Magenta Sport 5) και την ίδια ώρα η Μπαρτσελόνα τη Φέγενορντ (Magenta Sport 4).
Αργότερα στις 22:00, η Παρί Σεν Ζερμέν θα υποδεχθεί την Σλόβαν Μπρατισλάβας (Magenta Sport 7), η Σπόρτινγκ την Γαλατάσαραϊ (Magenta Sport 6), η Νάπολι την Άρσεναλ (Magenta Sport 3) και η Λίβερπουλ την Ατλέτικο Μαδρίτης (Magenta Sport 2/MEGA)
Νωρίτερα στις 16:00 (ERT2 Σπορ) ΠΑΟΚ Β και Ολυμπιακός Β θα διασταυρώσουν τα ξίφη του για την 1η αγωνιστική της Superleague 2
Οι μεταδόσεις της ημέρας
- Gazz Floor (12:00, YouTube Gazzetta)
- Galacticos (14:00, YouTube Gazzetta)
- ΠΑΟΚ Β - Ολυμπιακός Β (16:00, ΕΡΤ2 Σπορ)
- Q&A για την ΑΕΚ με τους Γιώργο Τσακίρη και Νίκο Καρφή (16:15, YouTube Gazzetta)
- Στουτγκάρδη - Βίκινγκ (19:45, Magenta Sport 5)
- Μπαρτσελόνα - Φέγενορντ (19:45, Magenta Sport 4)
- Παρί Σεν Ζερμέν - Σλόβαν Μπρατισλάβας (22:00, Magenta Sport 7)
- Σπόρτινγκ - Γαλατάσαραϊ (22:00, Magenta Sport 6)
- Νάπολι - Άρσεναλ (22:00, Magenta Sport 3)
- Λίβερπουλ - Ατλέτικο Μαδρίτης (22:00, Magenta Sport 2/MEGA)
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