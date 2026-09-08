Η ΑΕΚ κατάφερε να ξεκινήσει με νίκη την League Phase του Champions League επικρατώντας με 1-0 της ΛΑΣΚ με τον κόσμο να αποθεώνει παίκτες και Νίκολιτς μετά το τέλος του αγώνα.

Ξεκίνημα με το δεξί για την ΑΕΚ στην League Phase του Champions League, με την Ένωση να επικρατεί με 1-0 της ΛΑΣΚ με φοβερό φάουλ του Μαρίν. Μια πολύ σημαντική νίκη, η οποία θα μπορούσε να είχε πάρει ακόμα μεγαλύτερη έκταση, με τους «κιτρινόμαυρους» να χάνουν την μία μεγάλη ευκαιρία μετά την άλλη.

Φυσικά αυτό που έχει σημασία είναι το τρίποντο, ένα τρίποντο που πανηγυρίστηκε όπως του άξιζε. Παίκτες και τεχνική ηγεσία έγιναν ένα κουβάρι και πήγαν προς τους οργανωμένους γνωρίζοντας την αποθέωση και μαζί τους και ο ιδιοκτήτης της ΑΕ΅Κ, Μάριος Ηλιόπουλος που δεν μπορούσε να κρύψει την μεγάλη του χαρά.

Στιγμές που όλοι οι φίλοι της ΑΕΚ θέλουν να ζήσουν όσες περισσότερες φορές φέτος με την ομάδα τους να πάει όσο πιο ψηλά γίνεται στην μεγαλύτερη διασυλλογική διοργάνωση.