ΑΕΚ - ΛΑΣΚ: Άπιαστη φαουλάρα Μαρίν α λα... Σαμψούντα και 1-0
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Η ΑΕΚ προηγήθηκε στο 21ο λεπτό του αγώνα με τη ΛΑΣΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια με άπιαστη απευθείας εκτέλεση φάουλ του Ραζβάν Μαρίν.
Ο Ραζβάν Μαρίν έβαλε... φωτιά στη Νέα Φιλαδέλφεια! Στο 21ο λεπτό του αγώνα της ΑΕΚ με τη ΛΑΣΚ ο διεθνής Ρουμάνος χαφ ανέλαβε την εκτέλεση φάουλ που κέρδισε ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά και με «άπιαστη» εκτέλεση έστειλε την μπάλα στο «παραθυράκι» της εστίας για το 1-0.
Φυσικά, ο Μαρίν έχει σκοράρει ξανά σε ευρωπαϊκό ματς της ΑΕΚ με απευθείας εκτέλεση φάουλ, στο «διλό» του Δικεφάλου στην έδρα της Σάμσουνσπορ.
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