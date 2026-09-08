Η ΑΕΚ προηγήθηκε στο 21ο λεπτό του αγώνα με τη ΛΑΣΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια με άπιαστη απευθείας εκτέλεση φάουλ του Ραζβάν Μαρίν.

Ο Ραζβάν Μαρίν έβαλε... φωτιά στη Νέα Φιλαδέλφεια! Στο 21ο λεπτό του αγώνα της ΑΕΚ με τη ΛΑΣΚ ο διεθνής Ρουμάνος χαφ ανέλαβε την εκτέλεση φάουλ που κέρδισε ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά και με «άπιαστη» εκτέλεση έστειλε την μπάλα στο «παραθυράκι» της εστίας για το 1-0.

Φυσικά, ο Μαρίν έχει σκοράρει ξανά σε ευρωπαϊκό ματς της ΑΕΚ με απευθείας εκτέλεση φάουλ, στο «διλό» του Δικεφάλου στην έδρα της Σάμσουνσπορ.