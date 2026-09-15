Τι προκύπτει μέσα από το Wyscout σχετικά με τη νέα απώλεια βαθμών της ΑΕΚ στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Αστέρα.

Η ΑΕΚ άφησε βαθμούς και στην Τρίπολη μετά τη Λεωφόρο με την Κηφισιά, αγνοώντας τη νίκη σε δεύτερο συνεχόμενο εκτός έδρας ματς πρωταθλήματος. Η έλλειψη συγκέντρωσης και αποφασιστικότητας και τα λάθη σε άμυνα, επίθεση και πάγκο κράτησαν τους κιτρινόμαυρους στην ισοπαλία, με τον Μάρκο Νίκολιτς να καλείται να βρει λύσεις. Ο Σέρβος τεχνικός άλλωστε παραδέχτηκε μετά το παιχνίδι ότι τέτοια λάθη δεν είναι αποδεκτά, αναλαμβάνοντας μάλιστα πρώτα ο ίδιος την ευθύνη για το αποτέλεσμα.

Η Ένωση κινδύνευσε στην Τρίπολη με τον Νίκολιτς να τονίζει ότι η ομάδα του δημιούργησε τις προϋποθέσεις στον αντίπαλο να την απειλήσει και τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι να πραγματοποιεί κάποιες σημαντικές επεμβάσεις. Ωστόσο, πέρα από αυτό, αν η ΑΕΚ ήταν συγκεντρωμένη και διέθετε αυτοπεποίθηση στο τελείωμα των φάσεων, τότε πιθανότατα θα είχε περάσει από την Τρίπολη με το διπλό, παρά το γεγονός ότι ακόμα και σε αυτή την περίπτωση η εικόνα της θα άφηνε ερωτηματικά.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στο ματς με τον Αστέρα, σύμφωνα με το Wyscout, η ΑΕΚ ολοκλήρωσε ένα από τα πιο παραγωγικά της παιχνίδια τη φετινή σεζόν καθώς τα xGoals της, δηλαδή τα τέρματα που θα «έπρεπε» να είχε σημειώσει βάσει της ποιότητας των ευκαιριών της, ήταν στο 3,15. Πρόκειται για το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό σε αυτόν τον τομέα τη φετινή σεζόν μετά τα 3,79 xGoals που είχε στην τεσσάρα επί της Λέφσκι.

Τα κακά τελειώματα, ωστόσο, κόστισαν στους κιτρινόμαυρους καθώς μόλις δύο από τις 18 τελικές βρήκαν εστία. Το ποσοστό της ακρίβειας στο τελευταίο τρίτο ήταν δηλαδή πάρα πολύ μικρό παρά το γεγονός ότι οι θέσεις εκτέλεσης σε πολλές από τις ευκαιρίες που είχαν οι παίκτες του Νίκολιτς ήταν αρκετά καλές.

Οι μεγαλύτερες φυσικά ήταν εκείνες από τον Γιόβιτς μέσα σε ένα λεπτό στο φινάλε της αναμέτρησης όταν ο Σέρβος φορ της ΑΕΚ αρχικά σε κενό τέρμα και στη συνέχεια μόνος ανενόχλητος μέσα από την περιοχή δεν μπόρεσε να βρει δίχτυα. Και οι δύο αυτές ανεπανάληπτες ευκαιρίες του Γιόβιτς είχαν xGoals 0,72 (0,32 η πρώτη και 0,4 η δεύτερη), κάτι που επιβεβαιώνει αυτό που συνέβη συνολικά στο παιχνίδι. Ότι τα απρόσεκτα τελειώματα αποτέλεσαν καθοριστικό παράγοντα ώστε η ΑΕΚ να αφήσει βαθμούς.