Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας πήρε ξανά φανέλα βασικού για την πρεμιέρα της Ντόρτμουντ στο Champions League κόντρα στη Βιγιαρεάλ, στην πρώτη του συμμετοχή στη διοργάνωση.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αγγίζει τα αστέρια! Με τη φανέλα της Γκενκ άλλωστε μπορεί να περιορίστηκε σε εμφανίσεις στο Europa League, όμως η μεταγραφή του στη Ντόρτμουντ τού δίνει την ευκαιρία να πάρει μια μεγάλη γεύση από το κορυφαίο επίπεδο.

Ο Έλληνας εξτρέμ πήρε ξανά φανέλα βασικού για την πρεμιέρα των Βεστφαλών στο Champions League απέναντι στη Βιγιαρεάλ, με τον Νίκο Κόβατς να του δείχνει για ακόμα μια φορά εμπιστοσύνη με ψήφο για το αρχικό σχήμα της ομάδας.

Μια εμφάνιση που αποτελεί το ντεμπούτο του Καρέτσα στο Champions League, ο οποίος το κατάφερε στην ηλικία των 18 ετών.

Ντόρτμουντ: Κόμπελ, Αντόν, Γκαντού, Ρίερσον, Φέρμαν, Σβένσον, Ζάμπιτσερ, Ενμέτσα, Καρέτσας, Γκιρασί, Μπάιερ