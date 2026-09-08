ΑΕΚ – ΛΑΣΚ: Τεράστια ευκαιρία μόλις στο 3' για την Ένωση
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Η ΑΕΚ μπήκε από το πρώτο δευτερόλεπτο δυνατά στο ματς με την ΛΑΣΚ και μόλις στο 3' βρέθηκε μια ανάσα από το 1-0 με τον Μάγερ να βρίσκει μαγικά τον Γιόβιτς και τον Γιούνγκγουιρθ να τον νικάει σε τετ α τετ.
Με μια μοναδική ευκαιρία για την ΑΕΚ ξεκίνησε το ματς με την ΛΑΣΚ για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Συγκεκριμένα μόλις στο 3' ο Μάγερ με φοβερή μπαλιά έβγαλε μόνο του απέναντι από τον Γιούνγκγουιρθ τον Γιόβιτς, ο Σέρβος έκανε το σουτ με τον τερματοφύλακα των Αυστριακών να διώχνει με το κεφάλι.
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