Η ΑΕΚ μπήκε από το πρώτο δευτερόλεπτο δυνατά στο ματς με την ΛΑΣΚ και μόλις στο 3' βρέθηκε μια ανάσα από το 1-0 με τον Μάγερ να βρίσκει μαγικά τον Γιόβιτς και τον Γιούνγκγουιρθ να τον νικάει σε τετ α τετ.

Με μια μοναδική ευκαιρία για την ΑΕΚ ξεκίνησε το ματς με την ΛΑΣΚ για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Συγκεκριμένα μόλις στο 3' ο Μάγερ με φοβερή μπαλιά έβγαλε μόνο του απέναντι από τον Γιούνγκγουιρθ τον Γιόβιτς, ο Σέρβος έκανε το σουτ με τον τερματοφύλακα των Αυστριακών να διώχνει με το κεφάλι.