Ο άλλοτε διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ και δημιουργός της Allwyn Arena, Δημήτρης Μελισσανίδης, βρίσκεται στη Νέα Φιλαδέλφεια για τον αγώνα με τη ΛΑΣΚ.

Η ΑΕΚ για πρώτη φορά μετά την επιστροφή της στη Νέα Φιλαδέλφεια θα αγωνιστεί σε main phase του Champions League και συνεπώς ο αγώνας με τη ΛΑΣΚ έχει ιστορικό χαρακτήρα. Από μια τέτοια ημέρα δεν θα μπορούσε να λείψει ο Δημήτρης Μελισσανίδης.

Ο άλλοτε διοικητικός ηγέτης του Δικεφάλου και δημιουργός της Allwyn Arena βρέθηκε στη σουίτα για να παρακολουθήσει τη μεγάλη αναμέτρηση.