ΑΕΚ - ΛΑΣΚ: Στη Νέα Φιλαδέλφεια ο Δημήτρης Μελισσανίδης
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο άλλοτε διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ και δημιουργός της Allwyn Arena, Δημήτρης Μελισσανίδης, βρίσκεται στη Νέα Φιλαδέλφεια για τον αγώνα με τη ΛΑΣΚ.
Η ΑΕΚ για πρώτη φορά μετά την επιστροφή της στη Νέα Φιλαδέλφεια θα αγωνιστεί σε main phase του Champions League και συνεπώς ο αγώνας με τη ΛΑΣΚ έχει ιστορικό χαρακτήρα. Από μια τέτοια ημέρα δεν θα μπορούσε να λείψει ο Δημήτρης Μελισσανίδης.
Ο άλλοτε διοικητικός ηγέτης του Δικεφάλου και δημιουργός της Allwyn Arena βρέθηκε στη σουίτα για να παρακολουθήσει τη μεγάλη αναμέτρηση.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.