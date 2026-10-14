Σαχτάρ - ΑΕΚ: Με Ζίνι η ενδεκάδα του Νίκολιτς
Η ΑΕΚ μετά το θρίαμβο επί της ΛΑΣΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, καλείται να συνεχίσει τα θετικά αποτελέσματα στη League Phase του Champions League, στον αγώνα με τη Σαχτάρ στο «Στάμφορντ Μπριτζ». Περίπου μια ώρα πριν τη σέντρα στο Λονδίνο (22:00) έγιναν γνωστές οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την αρχική ενδεκάδα των πρωταθλητών Ελλάδας.
Ο Δικέφαλος θα αγωνιστεί σε διάταξη 4-4-2. O Mπρινιόλι στην εστία, με τους Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιο μπροστά του. Βιτάλις - Μαρίν χαφ, Μάγερ - Κοϊτά ακραίοι μεσοεπιθετικοί και ο Ζίνι στο πλευρό του Γιόβιτς.
Η σύνθεση της ΑΕΚ: Μπρινιόλι - Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος - Μάγερ, Βιτάλις, Μαρίν, Κοϊτά - Ζίνι, Γιόβιτς.
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Στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς είναι oι: Μπαλαμώτης, Κάιρινεν, Γκατσίνοβιτς, Ζούμπκοφ, Αριάγκα, Βάργκα, Μάνταλος, Βίντα, Λυκογιάννης, Ζοάο Μάριο.
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