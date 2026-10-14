Ο Ηλιόπουλος μίλησε μέσω βιντεοκλήσης στους παίκτες της Κ19 της ΑΕΚ: «Είστε μάγκες» και «είναι τρελός ο πρόεδρος»

Κιτρινόμαυρη... τρέλα στα αποδυτήρια της Κ19 της ΑΕΚ με τον Μάριο Ηλιόπουλο να κάνει ομιλία στους «μικρούς» και εκείνοι να τον αποθεώνουν.

Μεγάλο διπλό επί της Σαχτάρ πανηγύρισε η Κ19 της ΑΕΚ, με τους κιτρινόμαυρους να το χαίρονται με την ψυχή τους μετά το ματς στα αποδυτήρια.

Εκεί τους μίλησε με βιντεοκλήση ο ιδιοκτήτης της Ένωσης, Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος τους χαρακτήρισε «μάγκες» και τους κάλεσε να συνεχίσουν για τις «επόμενες κατακτήσεις».

«Όταν ήρθα και σας είδα στα Σπάτα, σας είπα ότι πρέπει να μπαίνετε μέσα στο γήπεδο σαν μονομάχοι. Έχω πει τέσσερις μαγικές λέξεις, να τις θυμάστε για όλη σας τη σταδιοδρομία. Υπομονή, επιμονή, πίστη και πάθος. Αυτό πρέπει να το πιστέψεις για να γίνει. Αν δεν το πιστέψεις δεν μπορεί να γίνει. Είστε μάγκες, συγχαρητήρια. Ελάτε πίσω με υψηλό ψυχικό σθένος και ψηλά το κεφάλι. Για τις επόμενες κατακτήσεις», ήταν τα λόγια του ισχυρού άνδρα της Ένωσης.

Οι... μικροί της Ένωσης αποθέωσαν τον Ηλιόπουλο φωνάζοντας «είναι τρελός ο πρόεδρος»!

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