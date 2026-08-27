ΑΕΚ - Λέφσκι Σόφιας: To «πάρτι» θριαμβευτών και Ενωσιτών στη Νέα Φιλαδέλφεια

Βασίλης Μπαλατσός
ΑΕΚ - Λέφσκι Σόφιας: To «πάρτι» θριαμβευτών και Ενωσιτών στη Νέα Φιλαδέλφεια

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Μετά τη μεγαλειώδη πρόκριση επί της Λέφσκι Σόφιας οι παίκτες της ΑΕΚ, το επιτελείο του Νίκολιτς και ο Μάριος Ηλιόπουλος πανηγύρισαν με τον κόσμο.

Η ΑΕΚ συνέτριψε τη Λέφσκι Σόφιας και επέστρεψε στα «αστέρια» μετά από 8 χρόνια! Μετά την πρόκριση στη League Phase του Champions League οι παίκτες των πρωταθλητών Ελλάδας πανηγύρισαν με την ψυχή τους, μαζί με τον Μάρκο Νίκολιτς και τον περιχαρή διοικητικό ηγέτη του Δικεφάλου, Μάριο Ηλιόπουλο.

Οι πανηγυρισμοί των παικτών της ΑΕΚ και του Νίκολιτς

Όπως συνηθίζουν έπειται από κάθε παιχνίδι σύσσωμη η ομάδα πήγε στους Ενωσίτες και πανηγύρισαν όλοι μαζί αυτήν την τεράστια επιτυχία.

Οι πανηγυρισμοί της ομάδας με τους Ενωσίτες

     

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