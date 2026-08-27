Ο Μάρκο Νίκολιτς μέσα σε δύο καλοκαίρια έκανε πράξη αυτό που είχε στο βιογραφικό του στέλνοντας την ΑΕΚ σε League Phase Conference και Champions League.

Όταν ο Μάρκο Νίκολιτς πέρυσι το καλοκαίρι αναλάμβανε τα ηνία της ΑΕΚ, είχε ένα πολύ δύσκολο έργο. Να οδηγήσει την Ένωση χωρίς περιθώριο λάθους περνώντας τρία εμπόδια στη League Phase του Conference League. Διαφορετικά για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά οι κιτρινόμαυροι θα έμεναν εκτός Ευρώπης. Όμως η ΑΕΚ πέραν του ότι προσλάμβανε έναν επιτυχημένο και φιλόδοξο προπονητή, έβαζε στην άκρη του πάγκου της και έναν άνθρωπο που είχε αυτό το know-how.

Ο Μάρκο Νίκολιτς στο βιογραφικό του είχε να επιδείξει μπόλικες καλοκαιρινές προκρίσεις στα ευρωπαϊκά προκριματικά στις ομάδες που είχε δουλέψει. Συγκεκριμένα σε 34 παιχνίδια μετρούσε 16 νίκες, 13 ισοπαλίες και πέντε ήττες με Βοϊβοντίνα, Παρτίζαν και Βίντι όντας ένας τεχνικός που ήταν «ψημένος» σε αυτήν την πολύ δύσκολη και αγχωτική διαδικασία καλοκαιριάτικα. Και όπως αποδείχθηκε οι αριθμοί δεν ήταν τυχαίοι.

Η ΑΕΚ κόντρα σε Χάποελ Μπερ Σεβά, Άρη Λεμεσού και Άντερλεχτ δεν ηττήθηκε και έκανε αυτές τις 3/3 προκρίσεις που έψαχνε για να παίξει στη League Phase του Conference League. Η συνέχεια γνωστή, με την Ένωση υπό τις οδηγίες του Σέρβου τεχνικού να πραγματοποιεί μια εξαιρετική ευρωπαϊκή πορεία φτάνοντας ως τα προημιτελικά της διοργάνωσης όπου αν δεν είχε στραβώσει το ματς στη Μαδρίτη με τη Ράγιο θα μπορούσε να είχε φτάσει ψηλότερα.

Χθες βράδυ στη Νέα Φιλαδέλφεια για άλλη μια φορά επιβεβαιώθηκε ότι ο Νίκολιτς είναι ο μετρ των καλοκαιρινών προκρίσεων. Η μεγάλη του επιτυχία με την περσινή κατάκτηση του πρωταθλήματος έφερε την ΑΕΚ να παίζει σε δύο παιχνίδια την πρόκρισή της στο ανώτατο επίπεδο, αυτό της League Phase του Champions League. Η Λέφσκι Σόφιας έμελλε να είναι το επόμενο «θύμα» του με τον Νίκολιτς να βάζει ακόμα μια πρόκριση στο παλμαρέ του. Και τι πρόκριση, στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Με ισοπεδωτικό τρόπο και «τεσσάρα» η ΑΕΚ σφράγισε την παρουσία της στη League Phase του Champions League με τον Νίκολιτς να μετράει πλέον 4/4 προκρίσεις στις προκριματικές διαδικασίες των ευρωπαϊκών διοργανώσεων με την Ένωση και να αποδεικνύει για ακόμα μια φορά ότι ξέρει τον τρόπο...