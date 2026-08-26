Λιούμπιτσιτς: «Είμαι απίστευτα περήφανος για τη ΛΑΣΚ, δεν έχω ζήσει ποτέ κάτι παρόμοιο»

Φανερά συγκινημένος εμφανίστηκε ο Λιούμπιτσιτς μετά την ιστορική πρόκριση της ΛΑΣΚ, στην οποία αγωνίζεται ως δανεικός από την ΑΕΚ.

Μια βραδιά που δύσκολα θα ξεχαστεί έζησε ο Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς, καθώς η ΛΑΣΚ έφερε τα πάντα τούμπα... και με συνολικό σκορ 5-4 απέναντι στη Σέλτικ εξασφάλισε την πρώτη της παρουσία στο Champions League.

Τι και αν η Σέλτικ ήταν με το ένα πόδι στη League Phase του Champions League... Η ΛΑΣΚ ήταν αυτή που συνέχισε στη κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση με τον Λιούμπιτσιτς μάλιστα να βρίσκει το δρόμο για τα δίχτυα για το 2-1 και να βάζει τις βάσεις για τη μεγάλη ανατροπή.

Μετά το τελευταίο σφύριγμα ο 27χρονος χαφ που αγωνίζεται στην Αυστριακή ομάδα ως δανεικός από την ΑΕΚ, δεν μπόρεσε να κρύψει τον ενθουσιασμό του για αυτή τη μεγάλη νίκη: «Είναι δύσκολο να μιλήσω αμέσως μετά το παιχνίδι. Είμαι απίστευτα περήφανος για την ομάδα. Αυτό που κάναμε απόψε είναι πραγματικά ξεχωριστό. Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε ευκαιρίες που δεν τελειώσαμε όπως θέλαμε, όμως συνολικά ήταν μία απίθανη βραδιά. Δεν έχω ζήσει ποτέ κάτι παρόμοιο».