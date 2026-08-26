Ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data προβλέπει τις πιθανότητες της ΑΕΚ να προκριθεί στη League Phase του Champions League.

Η ΑΕΚ υποδέχεται απόψε (26/8, 22:00, Live από το Gazzetta) την Λέφσκι Σόφιας στην Allwyn Arena, στην προσπάθειά της να εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στη League Phase του Champions League.

Η Ένωση, αν και ήταν η καλύτερη ομάδα μέσα στο γήπεδο την προηγούμενη εβδομάδα στη Σόφια, δεν κατάφερε να επιβληθεί επί της Λέφσκι και να πάρει προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς, με τις δύο ομάδες να μένουν στη λευκή ισοπαλία. Έτσι όπως διαμορφώθηκαν τα πράγματα, τα πάντα θα κριθούν το βράδυ της Τετάρτης (26/8) στην κατάμεστη Allwyn Arena.

Οι δύο ομάδες θα τεθούν αντιμέτωπες, με μοναδικό στόχο την νίκη και την πρόκριση στη League Phase του Champions League. Μάλιστα σύμφωνα με τον υπερυπολογιστή του Football Meets Data, η ΑΕΚ είναι το φαβορί του ζευγαριού, καθώς συγκεντρώνει 73% πιθανότητες να αποκλείσει τους Βούλγαρους και να τσεκάρει το ένα από τα τέσσερα εναπομείναντα εισιτήρια για την τελική φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

🔵 UCL 2026/27 - probability to reach the league phase (as of 18 Aug)



73% 🇬🇷 AEK Athens

27% 🇧🇬 Levski Sofia



60% 🇫🇷 Olympique Lyon

40% 🇹🇷 Fenerbahçe



51% 🇳🇴 Viking

49% 🇭🇷 Dinamo Zagreb



👉 Full probabilities and scenarios available in our Simulator pic.twitter.com/pl8pPVyUyM August 18, 2026

Σε περίπτωση που τελικά καταφέρει να πάρει την πρόκριση, η ΑΕΚ θα βρίσκεται στην αυριανή κλήρωση της Νιον (27/08, 19:00) και θα τοποθετηθεί στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας.