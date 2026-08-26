ΑΕΚ - Λέφσκι Σόφιας: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα
Τετάρτη σήμερα (26/08), ημέρα Champions League, με τις οκτώ ομάδες που έχουν απομείνει στα προκριματικά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης να αγωνίζονται για ένα από τα τελευταία τέσσερα εισιτήρια της League Phase, η οποία θα ξεκινήσει τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.
Μία από αυτές τις οκτώ ομάδες, είναι και η πρωταθλήτρια Ελλάδας, ΑΕΚ, η οποία θα φιλοξενήσει στην «Allwyn Arena» τη Λέφσκι Σόφιας, με μοναδικό στόχο τη νίκη, η οποία θα της δώσει την πολυπόθητη πρόκριση στην τελική φάση του τουρνουά.
Θυμίζουμε πως οι δύο ομάδες έμειναν στη λευκή ισοπαλία στον αγώνα στη Βουλγαρία πριν από μία εβδομάδα, όποτε όλα θα κριθούν σήμερα στη Φιλαδέλφεια. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 22:00, με ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη τόσο από το Cosmote Sport 2, όσο και από το MEGA.
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