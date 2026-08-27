Στρακόσα: «Όνειρο για τον καθένα μας το Champions League, είμαι περήφανος που το πετύχαμε»

Ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ, Θωμάς Στρακόσα μετά το επιβλητικό 4-0 επί της Λέφσκι ανέφερε πως είναι όνειρο για κάθε παίκτη η συμμετοχή στο Champions League και πως είναι περήφανος που το καταφέρανε φέτος.

Απίστευτη η ΑΕΚ στο ματς με την Λέφκι με την Ένωση να επικρατεί με 4-0 και να παίρνει την πρόκριση για την League Phase του Champions League. Μετά το τέλος του αγώνα ο Θωμάς Στρακόσα που κράτησε ανέπαφη την εστία του μιλώντας στην κάμερα της Cosmote TV ανέφερε τα εξής:

Για την ανέπαφη εστία και την πρόκριση, τόνισε: «Υπήρχε μεγάλη ένταση, περίμενα πώς και πώς αυτό το παιχνίδι. Αξίζαμε να παίξουμε στο Champions League και έπρεπε να το αποδείξουμε. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και ανυπομονούμε για την αυριανή κλήρωση».

Για την κλήρωση: «Δεν έχουμε προτίμηση. Είμαστε μία από τις μεγαλύτερες ομάδες και είμαστε περήφανοι».

Για την εικόνα της ΑΕΚ: «Με τον τρόπο που μπήκαμε στο παιχνίδι δείξαμε ότι θέλαμε να κερδίσουμε. Όταν βάλαμε το πρώτο και το δεύτερο γκολ, με τη βοήθεια του κόσμου δεν αφήσαμε τον αντίπαλο να σηκώσει κεφάλι. Ήταν αποπνικτικά».

Για το όνειρο του Champions League: «Μόνο με την εθνική μπορείς να νιώσεις περισσότερα συναισθήματα. Το Champions League είναι όνειρο για κάθε έναν από εμάς. Θα παίξουμε με καλές ομάδες και θα έχουμε δύσκολα παιχνίδια, και εύκολα, αλλά κυρίως δύσκολα».