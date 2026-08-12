Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης του UEFA Super Cup ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και την Άστον Βίλα.

Σήμερα Τετάρτη (12/08) κρίνεται ο πρώτος ευρωπαϊκός τίτλος της χρονιάς με την πρωταθλήτρια Ευρώπης, Παρί Σεν Ζερμέν, να έρχεται αντιμέτωπη με την κάτοχο του Europa League, Άστον Βίλα.

Οι Παριζιάνοι θέλουν να κατακτήσουν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το τρόπαιο και να αυξήσουν έτι περισσότερο το παλμάρε τους, ενώ η ομάδα από το Μπέρμιγχαμ θέλει να κάνει την «έκπληξη» και να δείξει σε όλους ότι μπορεί να είναι ανταγωνιστική στο υψηλότερο επίπεδο.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στη «Red Bull Arena» του Σάλτζμπουργκ της Αυστρίας με ώρα έναρξης τις 22:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά τόσο από το MEGA όσο και από το Cosmote Sports 1.