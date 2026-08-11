Ναϊμέγκεν - Ολυμπιακός: O Μεντιλίμπαρ έκανε αλλαγή στην αλλαγή τον Μουζακίτη
Ο Χρήστος Μουζακίτης πέρασε ως αλλαγή στο 61ο λεπτό της εκτός έδρας ρεβάνς του Ολυμπιακού με τη Ναϊμέγκεν, όμως δεν «τελείωσε» το παιχνίδι.
Στο 103' ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επέλεξε να αντικαταστήσει τον διεθνή Έλληνα χαφ και πέρασε στη θέση του τον Τσικίνιο, θέλοντας να βάλει πιο δημιουργικό παίκτη στα χαφ από τη στιγμή που οι Ολλανδοί είχαν ανατρέψει το σκορ 8 λεπτά νωρίτερα.
Θυμίζουμε πως οι Ερυθρόλευκοι από το 80' έμειναν με 10 παίκτες λόγω της αποβολής του Κώστα Φορτούνη, μέσω VAR.
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