Η UEFA λανσάρει την πλατφόρμα Clear line με στόχο τη μεγαλύτερη διαφάνεια στις διαιτητικές αποφάσεις και το VAR. Πως λειτουργεί η πλατφόρμα και ο ρόλος του Video Manual.

Η UEFA προχωρά στη παρουσίαση μιας πλατφόρμας που στόχο έχει την όσο το δυνατό καλύτερη κατανόηση των κανονισμών και των κατευθυντήριων γραμμών που έχουν δοθεί στους διαιτητές.

Η ονομασία της εν λόγω πλατφόρμας είναι clear line και περιλαμβάνει περισσότερες από 150 διαιτητικές αποφάσεις στις οποίες έχουν πρόσβαση, όχι μόνο οι διαιτητές, αλλά παίκτες και προπονητές, με σκοπό την επιμόρφωση τους πάνω σε αληθινά περιστατικά. Επίσης, θα παρέχεται ερμηνεία των κανονισμών και για τις περιπτώσεις που χρειάζεται να παρεμβαίνει ο VAR.

Ο επικεφαλής διαιτησίας των ομοσπονδιών που είναι μέλη της UEFA δίνει την έγκριση του και φαίνεται σίγουρος για τη χρησιμότητα της πλατφόρμας, ως εργαλείο για την ομοιόμορφη και εφαρμογή διαιτητικών παρεμβάσεων και αποφάσεων της εκάστοτε διαιτητικής ομάδας και του VAR.

Η πλατφόρμα θα είναι συνεχώς ενεργή ενώ θα επικαιροποιείται με στόχο την εξάλειψη φαινομένων που δεν συμφωνούν με τους κανονισμούς που έχουν οριστεί από την UEFA.