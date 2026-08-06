Ολυμπιακός: Η διαφορά των δύο, η επανάληψη των ίδιων θεμάτων και το σκληρό καρύδι στα δύσκολα

Ο Κώστας Νικολακόπουλος κάνει στο blog του στο Gazzetta διαπιστώσεις για τον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός με τη ΝΕΚ είχαν μία μεγάλη διαφορά στο μεταξύ τους παιχνίδι προχθές το βράδυ στο Καραϊσκάκη.

Η μεν ολλανδική ομάδα έπαιξε με μία ενδεκάδα που είχε φουλ χημεία: με τους 10 από τους 11 παίκτες να ήταν και στο περσινό ρόστερ, με μοναδικό νέο πρόσωπο το δεξί στόπερ, ο Στορμ. Ακόμη κι από τις πέντε αλλαγές, οι τρεις ήταν ήδη υπάρχοντες στο ρόστερ παίκτες και δύο νέα πρόσωπα, ο Τάντιτς, που μόλις αποκτήθηκε κι ο Μορ.

Η δε ομάδα του Μεντιλίμπαρ έπαιξε με μία ενδεκάδα που δεν είχε μεγάλη συνοχή: με τέσσερα νέα πρόσωπα (Πόποβιτς, Σάλιακα, Ρόκα και τον επιστρέψαντα Κάρμο). Κι ακόμη κι από τις πέντε αλλαγές, οι τρεις ήταν νέα πρόσωπα (Μαφέο, Σμάϊλοβιτς, Ζότα). Άρα, μιλάμε για συνολικά εφτά καινούργιοι παίκτες.

Ενδεχομένως να το έχει μετανιώσει κιόλας ο Βάσκος προπονητής που δεν έβαλε μία ενδεκάδα με σχεδόν όλους τους περσινούς παίκτες, δηλαδή και τον Ζέλσον αντί του Ρόκα, όπως και τον Πιρόλα αντί του Κάρμο. Να είχε δηλαδή δύο κατά κάποιο τρόπο αναγκαστικά νέα πρόσωπα, τον γκολκίπερ Πόποβιτς και τον δεξιό μπακ Σάλιακα. Εικάζω μάλιστα ότι στη ρεβάνς η ενδεκάδα θα έχει πιο πολλούς παλιούς παίκτες σε σχέση με το πρώτο ματς…

Βεβαίως, σημασία έχει πρωτίστως η γενική εικόνα της ομάδας. Κι αυτά που είδαμε από πλευράς Ολυμπιακού ήταν κατά βάση επανάληψη των όσων ήδη ξέραμε. Για παράδειγμα…

Πάλι μεγάλη προσπάθεια για κάτι καλό μπροστά, αλλά εν τέλει μηδέν ενεργητικό (όπως και στα δύο από τα τρία τελευταία φιλικά, το 0-1 από τον Άγιαξ και το 0-3 από την Άντβερπ).

Πάλι ένα δεκάλεπτο μπλακ άουτ (με…έξι ευκαιρίες για τους Ολλανδούς από το 50’ έως το 61’), με το μηδέν πίσω να μένει κυρίως λόγω τύχης, μίας δύσκολης απόκρουσης του Πόποβιτς και σωτήριων επεμβάσεων από Μπρούνο, Πιρόλα, Ρέτσου, Μαφέο.

Πάλι αδυναμίας διάσπασης μίας αντίπαλης ομάδας που παίζει με τρεις στόπερ (για να θυμηθούμε το 0-2 και το 0-0 με Λέβερκουζεν).

Πάλι έλλειψη καθαρού μυαλού σε απλές τελικές πάσες και σουτ. Ακόμη μέχρι που είδαμε τον Ρέτσο να κοντεύει να τρακάρει με τον Γκαρθία και τον Πιρόλα να τρακάρει με τον Μπρούνο σε διωξίματα στην άμυνα.

Αν τα ξαναδούμε αυτά την ερχόμενη Τρίτη, θα γνωρίζουμε και το αποτέλεσμα με τη ΝΕΚ, ήττα κι αποκλεισμό. Να υπενθυμίσω ότι αυτή η μικρομεσαία ολλανδική ομάδα την περασμένη σεζόν είχε εκπληκτικά αποτελέσματα με τους μεγάλους του πρωταθλήματος της: με την PSV 3-2 εντός (Κύπελλο), 3-2 εκτός και 3-5 εντός…με τη Φέγενορντ 4-2 εκτός κι 1-1 εντός…με τον Άγιαξ 2-2 εντός κι 1-1 εκτός.

Άρα, στα μεγάλα παιχνίδια είναι πολύ σκληρό καρύδι, όπως την είδαμε και στο Καραϊσκάκη. Και για να σπάσεις ένα σκληρό καρύδι, πρέπει εσύ να είσαι πιο δυνατός.

Άσχετο:

Δεν νομίζω ότι είναι ο Μόουρα της Πόρτο η βασική επιλογή του Ολυμπιακού. Αγορά αριστερού μπακ θέλει να κάνει το κλαμπ, όχι δανεισμό. Καλύτερη περίπτωση εκτιμάται απ΄ όλους στο σύλλογο ο Τικνιζιάν, αλλά ο Ερυθρός Αστέρας τον θέλει για τη συνέχεια των προκριματικών του Τσάμπιονς Λιγκ. Κι αν αποκλειστεί ακόμη από τη Μπερ Σέβα και τον πάρει ο Ολυμπιακός, ο Αρμένιος δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στα πλέϊ οφ, εάν περάσει ο Ολυμπιακός τη ΝΕΚ.

Κι αφού η αναφορά στα άκρα της άμυνας, να πω την «αμαρτία» μου, κόντρα σε όλους-ο Μαφέο στα 40 λεπτά που έπαιξε την Τρίτη κακός δεν ήταν, με εξαίρεση αμυντικά τα πρώτα λεπτά της παρουσίας του κι επιθετικά δύο τρεις κακές πάσες. Άμυνες έβγαλε, πιεστικά μάρκαρε, κάλυψε, έκανε τάκλιν και πέρασε πολύ συχνά μπροστά, σέντραρε, πάτησε περιοχή. Μάλιστα σε μία περίπτωση ο Ελ Κααμπί κανονικά έπρεπε αντί να σουτάρει, να του σπάσει την μπάλα αφού έκανε πάρα πολύ καλό σπριντ.

Αυτό δεν αλλάζει πολύ τη γενική εικόνα του Ισπανού μπακ από τότε που ήρθε, και που σίγουρα δεν είναι καλή, με συνέπεια να επικρατεί προβληματισμός για τη θέση του δεξιού μπακ. Απλά μοιάζει να είμαστε, όλοι, πολύ βιαστικοί στις κρίσεις μας.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Σήμερα ξεκίνησε κανονικά προπονήσεις ο Κλέϊτον, μετά από απουσία σχεδόν ενός μηνός από θλάση. Από αύριο μπαίνει σε κανονικούς προπονητικούς ρυθμούς κι ο Έσε. Κι ανάλογα με την κατάσταση του στις προπονήσεις θα φανεί αν και πόσο θα τον υπολογίζει ο Μεντιλίμπαρ ενόψει της ρεβάνς με τη ΝΕΚ.

Ο καλός Έσε είναι δύναμη για τον Ολυμπιακό, αλλά σε ολόκληρη την προετοιμασία καλό Έσε δεν είδαμε. Μακάρι να μπορέσει να βοηθήσει, διότι η ομάδα τον έχει ανάγκη. Δεν μπορούν να βγάλουν ένα 90λεπτο σε καλό ρυθμό ιδίως ο Γκαρθία, αλλά κι ο Μουζακίτης αυτή την εποχή. Με τον προπονητή να ζητάει πολλά πράγματα κι από τους δύο κεντρικούς χαφ-και να συνεισφέρουν ανασταλτικά, αλλά και να δημιουργούν και να πιέζουν μπροστά.

Ο έμπειρος Ισπανός χαφ έδωσε πολλά στο ματς της Τρίτης και δικαίωσε τον προπονητή που τον θέλει να τον έχει στο ρόστερ. Ο δυναμισμός και η φρεσκάδα που έβγαλε κάποιες στιγμές εντυπωσίασαν. Με τη διαφορά ότι όταν ρίχνει στροφές ανά διαστήματα μπορεί λόγου χάρη να κάνει τις χειρότερες πάσες. Ο δε Μούζα έκλεψε δύο φορές πολύ καλά την μπάλα και τη δεύτερη προκλήθηκε η ευκαιρία του Ελ Κααμπί, ενώ πέρασε και ορισμένες καλές μπαλιές.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 🤔 για τον Ιωαννίδη, που λέει σε στενό κύκλο στην Πορτογαλία ότι δεν έχει καμία διάθεση να γυρίσει πίσω στην Ελλάδα για να παίξει στον Ολυμπιακό.