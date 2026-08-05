Η Φενέρμπαχτσε επικράτησε με 2-0 της Στουρμ Γκρατς και η Άαρχους υπέταξε με 2-1 τη Σαμπάχ Μπακού παίρνοντας αμφότερες σαφές προβάδισμα ενόψει των ρεβάνς.

Φενέρμπαχτσε και Άαρχους κρατάνε την τύχη στα χέρια τους για τα playoffs του Champions League! Οι Τούρκοι λύγισαν με 2-0 τη Στούρμ Γκρατς και οι Δανοί επιβλήθηκαν με 2-1 της Σαμπάχ Μπακού. Στις ρεβάνς θα κριθεί εάν εντέλει θα φτάσουν ένα βήμα πριν τη League Phase.

Στο πρώτο χρονικά παιχνίδι της ημέρας, η Άαρχους με δύο γκολ του Μπόγκερε (31', 63΄) πήρε αέρα δύο τερμάτων, ενώ για τους Αζέρους μείωσε ο Σίμιτς στο 66ο λεπτό για το τελικό 2-1, που δίνει προβάδισμα στους γηπεδούχους αλλά κρατά και ζωντανή στον... κόλπο της πρόκρισης την ομάδα από το Αζερμπαϊτζάν.

Στην ασιατική πλευρά της Πόλης, η Φενέρ με τους Ταλίσκα (9') και Γκρίνγουντ (45') να βρίσκουν δίχτυα έκαμψαν την αντίσταση της αυστριακής Στουρμ Γκρατς, στην πρώτη μεταξύ τους... πράξη για τον τρίτο προκριματικό γύρο και πήραν ξεκάθαρο προβάδισμα πρόκρισης για τα playoffs.