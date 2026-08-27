Ο Ενγκολό Καντέ εμφανίστηκε παγερά αδιάφορος από όσα διαδραματίστηκαν μετά το Λιόν-Φενέρμπαχτσε.

Η Φενέρμπαχτσε επιστρέφει στο Champions League μετά από 18 χρόνια, με την πρόκριση να έρχεται δια πυρός και σιδήρου και εκτός έδρας νίκη ενάντια στη Λιόν. Μετά το φινάλε της αναμέτρησης, ξέσπασε σύρραξη ανάμεσα σε παίκτες και μέλη των δύο ομάδων, με τις χειρονομίες του Γκεντουζί να βάζουν τη... φιτιλιά για όσα έγιναν.

Πάντως δεν ενεπλάκησαν όλοι στον χαμό. Τρανταχτό παράδειγμα ο Ενγκολό Καντέ, ο οποίος, γνωστός για τον πράο χαρακτήρα του, εμφανίζεται σε βίντεο από την κερκίδα να περπατά ατάραχος προς τη φυσούνα όσο γύρω του επικρατούσε πανικός! Αναμενόμενα, το στιγμιότυπο έγινε viral...