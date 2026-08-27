Λιόν - Φενέρμπαχτσε: Viral η παγερή αδιαφορία του Καντέ για το χαμό στη φυσούνα
Η Φενέρμπαχτσε επιστρέφει στο Champions League μετά από 18 χρόνια, με την πρόκριση να έρχεται δια πυρός και σιδήρου και εκτός έδρας νίκη ενάντια στη Λιόν. Μετά το φινάλε της αναμέτρησης, ξέσπασε σύρραξη ανάμεσα σε παίκτες και μέλη των δύο ομάδων, με τις χειρονομίες του Γκεντουζί να βάζουν τη... φιτιλιά για όσα έγιναν.
Πάντως δεν ενεπλάκησαν όλοι στον χαμό. Τρανταχτό παράδειγμα ο Ενγκολό Καντέ, ο οποίος, γνωστός για τον πράο χαρακτήρα του, εμφανίζεται σε βίντεο από την κερκίδα να περπατά ατάραχος προς τη φυσούνα όσο γύρω του επικρατούσε πανικός! Αναμενόμενα, το στιγμιότυπο έγινε viral...
Bir Fransız gazetesinin N'golo Kante paylaşımı:— FF TV (@FFTVofficial) August 27, 2026
"Tüneldeki kavga sırasında N'Golo Kanté 😎" pic.twitter.com/IS4k1uku9f https://t.co/bfwzLStdDy
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.