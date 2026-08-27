Επιστροφή στο Champions League για τη Φενέρμπαχτσε (2-1 τη Λιόν), στα αστέρια για πρώτη φορά η Βίκινγκ (3-1 την Ντινάμο Ζάγκρεμπ).

Για πρώτη φορά μετά από 18 ολόκληρα χρόνια, η Φενέρμπαχτσε θα κουνήσει σεντόνι! Η ομάδα του Ισμαΐλ Καρτάλ επικράτησε 2-1 εκτός έδρας της Λιόν και εξασφάλισε την πρόκριση στη league phase του Champions League, με συνολικό σκορ 3-2. Η πλάστιγγα έγειρε προς την τουρκική πλευρά μέσα σε λίγα λεπτά, με τον Μουρίκι να ανοίγει το σκορ στο 24' και τον Μπράουν να διπλασιάζει τα τέρματα της Φενέρ στο 28'.

Ο Φοφανά μείωσε με εξαιρετικό πλασέ στο 61', με τους Λιονέ να είναι στη συνέχεια ανώτεροι και να έχουν δύο ακυρωθέντα γκολ με Οπεντά (64') και Μπουντάς (71'), αλλά να μην αποφεύγουν εντέλει την ήττα και τον... υποβιβασμό στο Europa League.

Ιστορία έγραφε την ίδια ώρα η Βίκινγκ, που επιβλήθηκε 3-1, με ανατροπή, της Ντινάμο Ζάγκρεμπ και θα βρεθεί για πρώτη φορά στην ιστορία της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, νικώντας 5-3 στο συνολικό σκορ. Οι Κροάτες προηγήθηκαν με τον Χότζα στο δέκατο λεπτό, με Τρίπιτς (18' πέν.), Άουστμπο (48') και Μόι (50') να ολοκληρώνουν τη μεγάλη ανατροπή.

Με την Μπόντο/Γκλιμτ να έχει εξασφαλίσει και αυτή την πρόκριση, η Νορβηγία θα έχει διπλή εκπροσώπηση στον θεσμό για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 1999/00 και την παρουσία των Ρόζενμποργκ και Μόλντε.