Ο Ολυμπιακός έμεινε στο 0-0 στο ματς με τη Ναϊμέγκεν για τον τρίτο προκριματικό του Champions League. Δείτε τις καλύτερες στιγμές της αναμέτρησης.

Παίζοντας σε ένα γεμάτο Καραϊσκάκης καθώς είχε ανακοινωθεί sold out, ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε να κάνει το πρώτο σημαντικό βήμα για πρόκριση στα Play Offs του Champions League, μένοντας στο 0-0 απέναντι στη Ναϊμέγκεν.

Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε τις καλύτερες φάσεις της αναμέτρησης.