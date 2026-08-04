Ολυμπιακός – Ναϊμέγκεν: Τα highlights του αγώνα
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Ολυμπιακός έμεινε στο 0-0 στο ματς με τη Ναϊμέγκεν για τον τρίτο προκριματικό του Champions League. Δείτε τις καλύτερες στιγμές της αναμέτρησης.
Παίζοντας σε ένα γεμάτο Καραϊσκάκης καθώς είχε ανακοινωθεί sold out, ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε να κάνει το πρώτο σημαντικό βήμα για πρόκριση στα Play Offs του Champions League, μένοντας στο 0-0 απέναντι στη Ναϊμέγκεν.
Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε τις καλύτερες φάσεις της αναμέτρησης.
@Photo credits: INTIME
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.