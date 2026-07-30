Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα δημοσιοποιήσει τις αποφάσεις του για τη συγκρότηση της λίστας για τους δύο αγώνες με αντίπαλο τη Ναϊμέγκεν.

Στις 4 και 11 Αυγούστου ο Ολυμπιακός θα παίξει πρώτα εντός έδρας και μετά εκτός με αντίπαλο τη Ναϊμέγκεν. Το ενδιαφέρον πάνω σε αυτό το σκέλος εστιάζεται στην ευρωπαϊκή λίστα του.

Το βράδυ της Πέμπτης ο πειραϊκός σύλλογος θα δηλώσει την ευρωπαϊκή του λίστα του και με το «δικαίωμα» να αλλάξει δύο παίκτες μέχρι τη Δευτέρα το βράδυ. Το πιο ενδιαφέρον θέμα θα έχει να κάνει με τους ξένους παίκτες (κοινοτικούς και μη) καθώς πρέπει να αποκλειστούν πέντε!

Και αυτό από ένα σύνολο 22 παικτών: Στέφαν Ορτέγκα, Μπάλσα Πόποβιτς Πάμπλο Μαφέο, Φρανσίσκο Ορτέγκα, Μπρούνο, Νταβίντ Κάρμο, Λορέντζο Πιρόλα, Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς, Σαντιάγκο Εσε, Λορέντζο Σιπιόνι, Ντάνι Γκαρθία, Γιοέλ Ρόκα, Γκουστάβο Σα, Τσικίνιο, Ζέλσον, Ροντινέι, Ζότα Σίλβα, Ελ Καμπί, Ταρέμι, Γιάρεμτσουκ, Κλέϊτον και Αντρέ Λουίζ. Από τους παίκτες αυτούς οι Λουίζ, Κλέιτον και Σιπιόνι (οι δυο τελευταίοι είναι τραυματίες) φαίνεται ότι θα κοπούν, άρα αναζητούνται επιπλέον δύο..

Να θυμίσουμε πως ο Μεντιλίμπαρ σχεδόν σε κάθε κατάρτιση ευρωπαϊκής του λίστας έχει μία έκπληξη. Άρα δεν μπορεί να αποκλειστεί να συμβεί αυτό και τώρα ενώ υπάρχει κινητικότητα για την παραχώρηση κυρίως του Φρανσίσκο Ορτέγκα και του Μέχντι Ταρέμι...