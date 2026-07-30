Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta για τους γρίφους και τις λύσεις ενόψει του αγώνα του Ολυμπιακού με τη Ναϊμέχεν.

Καλές είναι οι μεταγραφές, αλλά ακόμη καλύτερο είναι να περάσει ο Ολυμπιακός στην επόμενη φάση των προκριματικών του Τσάμπιονς Λιγκ και ιδανικά να παίξει πάλι στη League Phase της διοργάνωσης. Και το παιχνίδι με τη ΝΕΚ είναι μόλις σε έξι ημέρες .

Ο δε Μεντιλίμπαρ έχει προβλήματα για να καταρτίσει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα. Ιδίως στη μεσαία γραμμή. Με τον Σιπιόνι εκτός μάχης (προερχόμενος από τραυματισμό στον ώμο) και με τον Έσε (προερχόμενος από κάκωση στο πόδι) πολύ δύσκολο να προλάβει να παίξει. Άρα, με πολύ λίγες λύσεις στα χαφ. Ουσιαστικά μόνο τον Μουζακίτη και τον Ντάνι Γκαρθία. Και με εναλλακτική επιλογή τον πιτσιρικά Φίλη.

Τι θα κάνει ο έμπειρος Βάσκος προπονητής;

Θα ακολουθήσει την πεπατημένη, με Γκαρθία και Μουζακίτη; Με τον Μούζα, παρεμπιπτόντως, να έχει παίξει σε μόλις ενάμιση φιλικά, κι αυτός λόγω τραυματισμού, αλλά τουλάχιστον να δείχνει σε καλή φόρμα σε αυτό το ένα ημίχρονο κι ένα 90λεπτο στο οποίο αγωνίστηκε. Τον δε Γκαρθία να μοιάζει στην προετοιμασία να έχει ανάσες για μάξιμουμ ένα ημίχρονο.

Η, μήπως επιχειρήσει ο Μεντιλίμπαρ κάποια διαφορετική επιλογή; Για παράδειγμα να γυρίσει πίσω στα χαφ τον Τσικίνιο. Σε μία τέτοια περίπτωση, βέβαια, θα πρέπει να παίξει κάποιος άλλος πίσω από τον σέντερ φορ. Ίσως ο Ζότα. Αλλά τον Ζότα ο προπονητής τον σκέφτεται και για τη θέση του φορ, καθώς ο Ελ Κααμπί έχει χάσει σχεδόν όλη την προετοιμασία.

Θα μπορούσε να βάλει τον Γκουστάβο Σα, που όμως είναι πιο επιθετικό χαφ και μόλις σήμερα μπήκε στην ομάδα; Θεωρητικά είναι πολύ δύσκολο. Εκτός κι αν ο νεαρός Πορτογάλος βγάλει μάτια στις προπονήσεις.

Να θυμίσω ότι ο Μεντιλίμπαρ έβαλε στο τελευταίο φιλικό για σχεδόν ένα ημίχρονο τον Ρόντινεϊ σε ρόλο κεντρικού χαφ. Κι όσο είχε δυνάμεις ο Βραζιλιάνος δεν ήταν κακός, παίζοντας για πρώτη φορά στην καριέρα του σε αυτή τη θέση!

Θέμα, όμως, υπάρχει και με τον Ρέτσο, καθώς ο αρχηγός του Ολυμπιακού ταλαιπωρείται από το πρώτο κιόλας φιλικό από οστικό οίδημα. Και δεν έχει παίξει έκτοτε ούτε λεπτό. Τώρα έχει μπει στις προπονήσεις, αλλά έχει χάσει πολύ έδαφος. Θα είναι έτοιμος; Και πόσο έτοιμος θα είναι.

Τουλάχιστον εδώ υπάρχει το καλό ότι ο παίκτης που πήρε τη θέση του στα περισσότερα φιλικά, ο Σμάϊλοβιτς, δείχνει να προσαρμόζεται γρήγορα και να αποδίδει καλά. Αλλά σίγουρα έχει πολύ μικρό χρόνο παιχνιδιού δίπλα στον Πιρόλα, ώστε να βρουν χημεία. Ακόμη και τα δύο ακραία μπακ, που ίσως είναι και φαβορί να παίξουν, ο Σάλιακας με τον Μπρούνο, είχαν ενοχλήσεις τις προηγούμενες ημέρες, ωστόσο ευτυχώς τις ξεπέρασαν.

Κι όλα αυτά, ενώ απόψε ο Ολυμπιακός πρέπει να δηλώσει την ευρωπαϊκή του λίστα για τα ματς με τη Ναϊμέχεν, αλλά με το «δικαίωμα» να αλλάξει δύο παίκτες μέχρι τη Δευτέρα το βράδυ! Και με τον γρίφο να έχει να κάνει με τους ξένους, αφού είναι 22 και πρέπει να αποκλειστούν τέσσερις!

Μιλάμε για τους Ορτέγα, Πόποβιτς Μαφέο, Φρανσίσκο Ορτέγκα, Μπρούνο, Κάρμο, Πιρόλα, Σμαΐλοβιτς, Εσε, Σιπιόνι, Γκαρθία, Ρόκα, Σα, Τσικίνιο, Ζέλσον, Ροντινέι, Ζότα Σίλβα, Ελ Κααμπί, Ταρέμι, Γιάρεμτσουκ, Κλέϊτον, Αντρέ Λουίς.

Άσχετο: Η μεγαλύτερη εφημερίδα της Αργεντινής, η Ole, γράφει σήμερα ότι «ο Ολυμπιακός μείωσε τις απαιτήσεις του για την παραχώρηση του Ντανιέλ Ορτέγκα, όμως κι η Ρίβερ Πλέιτ ξεκαθάρισε από την πλευρά της ότι δεν πρόκειται να δώσει πάνω από 5 εκ. δολάρια για την αγορά του αριστερού μπακ». Είναι 4,4 εκ. Ευρώ. Σχεδόν τα λεφτά που είχε δώσει ο Ολυμπιακός για να τον αγοράσει από τη Βέλεζ.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Νεότερο ρεπορτάζ για τον Φρόϊλερ από τη σημερινή Gazzetta dello Sport. Όπως γράφει, ο Ελβετός διεθνής μέσος ζητάει 2 εκ. Ευρώ για το επόμενο συμβόλαιο του, δίνοντας προτεραιότητα στην Μπολόνια, αφού του αρέσει η ζωή στην ιταλική πόλη και περιμένει την έκβαση των συζητήσεων του με την τοπική ομάδα, πριν απαντήσει σε άλλους ενδιαφερόμενους.

Κατά το ρεπορτάζ της ιταλικής εφημερίδας μνηστήρες για τον 34χρονο Μουντιαλικό άσο είναι ο Ολυμπιακός, η Σικάγο Φάιρ από το Mls και η Νέομ από τη Σαουδική Αραβία. Με τον Φρόϊλερ να θεωρεί ότι κάνει το τελευταίο συμβόλαιο της καριέρας του, με ό,τι αυτό συνεπάγεται αναφορικά με τις απαιτήσεις του.

Και για το τέλος ένα ιμότζι