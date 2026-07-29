ΑΕΚ: Η Άαρχους του Γιόνσον έκανε το θαύμα της και την έστειλε στους ισχυρούς των Play Off
Ποιος είπε ότι δεν γίνονται θαύματα στο ποδόσφαιρο; Η Άαρχους, με βασικό τον Γενς Γιόνσον, έκανε ένα τέτοιο στην έδρα της Λεχ Πόζναν και ευνόησε την ΑΕΚ, η οποία θα μπει στην κλήρωση των Play Offs του Champions League ως ισχυρή!
Οι Δανοί «μάτσαραν» την εντός έδρας ήττα τους με 4-1 στη ρεβάνς της Πολωνίας και στη διαδικασία την πέναλτι πήραν την πρόκριση για τον 3ο προκριματικό γύρο, «χαρίζοντας» (ανέλπιστα) στους Πρωταθλητές Ελλάδας τον έναν αποκλεισμό ισχυρού στα τέσσερα ζευγάρια που χρειαζόντουσαν ώστε να μπουν στο group των ισχυρών.
Η κλήρωση για τα Play Offs του Champions League θα γίνει το μεσημέρι της Δευτέρας (3/8, 13:00) και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sports 1.
Το πρώτο ματς του Δικεφάλου θα είναι στις 18 ή 19 Αυγούστου και η ρεβάνς μια εβδομάδα αργότερα (25 ή 26 Αυγούστου).
Οι πιθανοί αντίπαλοι της ΑΕΚ
- ΛΑΣΚ
- Βίκινγκ
- Τσέλιε ή Αραράτ
- Καϊράτ Αλμάτι ή Λέφσκι Σόφιας
- Άαρχους ή Σαμπάχ
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