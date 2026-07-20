Ολυμπιακός: Οι ημερομηνίες για την πρώτη ευρωπαϊκή μάχη κόντρα στη Ναϊμέχεν

Ολυμπιακός: Οι ημερομηνίες για την πρώτη ευρωπαϊκή μάχη κόντρα στη Ναϊμέχεν

Νότης Χάλαρης
Ολυμπιακός: Οι ημερομηνίες για την πρώτη ευρωπαϊκή μάχη κόντρα στη Ναϊμέχεν

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Ο Ολυμπιακός θα κοντραριστεί με τη Ναϊμέχεν για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League και θα ξεκινήσει τις επίσημες υποχρεώσεις του από τις 4 ή 5 Αυγούστου.

Ο Ολυμπιακός ρίχνεται στη μάχη για τα προκριματικά του Champions League με σκοπό την πρόκριση στα play offs και από εκεί και στο League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Η κλήρωση έφερε στον δρόμο των Πειραιωτών τη Ναϊμέχεν, την οποία θα αντιμετωπίσει για τον 3ο προκριματικό γύρο με στόχο να τη ξεπεράσει και να κλείσει μία θέση στην επόμενη φάση του θεσμού.

Το πρώτο παιχνίδι είναι προγραμματισμένο να γίνει στην πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου και συγκεκριμένα στις 4 ή στις 5 του μηνός στο «Γ. Καραϊσκάκης» ενώ η ρεβάνς θα γίνει μία εβδομάδα μετά, στις 11 του ίδιου μήνα στην Ολλανδία και συγκεκριμένα στο Goffertstadion.

@Photo credits: INTIME
     

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