Μία αλλαγή που ευνοεί ξεκάθαρα την Ελλάδα

Ο Ανδρέας Δημάτος αναλύει την υπόθεση με την κυπελλούχο Τσεχίας Κάρβινα και εξηγεί γιατί ο τελικός αποκλεισμός της, αν και δεν έχασε ομάδα η χώρα της, ευνοεί σε μεγάλο βαθμό την ελληνική μάχη για την 10η θέση στη βαθμολογία της UEFA

Δέκα μέρες πριν πέσουν πρώτοι στη μάχη της εφετινής ευρωπαϊκής σεζόν ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός έχει υπάρξει μία εξέλιξη σχετικά με τους εκπροσώπους της Τσεχίας, η οποία πέρασε στα ψιλά, αλλά ενδέχεται να αποδειχθεί σε μεγάλο βαθμό ευεργετική για τη χώρα μας στη μάχη για τη 10η θέση στη βαθμολογία της UEFA.

Οι Τσέχοι αντιμετώπισαν πρόβλημα με την Κυπελλούχο 2026 ομάδα της Κάρβινα, η οποία όμως αντιμετώπιζε σημαντικό πρόβλημα εμπλοκής σε υπόθεση χειραγώγησης αγώνων (match-fixing) με αποτέλεσμα στις 16 Ιουνίου η Επιτροπή Δεοντολογίας της τσεχικής ομοσπονδίας να αποφασίσει τον αποκλεισμό της από την πρώτη κατηγορία και τον υποβιβασμό της.

Από το μία πλευρά για την UEFA ήταν δεδομένος ο ευρωπαϊκός αποκλεισμός της Κάρβινα, αλλά οι Τσέχοι δεν μπορούσαν να πάρουν οριστική απόφαση αντικατάστασης της ομάδας η οποία ως Κυπελλούχος θα ξεκινούσε από τα πλέι οφ του Europa League με εξασφαλισμένη συμμετοχή σε League Phase, όπως ο ΟΦΗ, αφού εκκρεμούσε η έφεση της πρωτόδικης απόφασης.

Μπροστά στον κίνδυνο να μείνει η Τσεχία με τέσσερις ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις χάνοντας πρόωρα την πέμπτη ασκήθηκε πίεση στην Κάρβινα ώστε να αποσύρει την έφεση, να αποδεχθεί την τιμωρία και να αντικατασταθεί την τελευταία στιγμή από την Γιάμπλονετς…

Μικρό το κακό θα μπορούσε να πει κάποιος, αλλά επί της ουσίας η εξέλιξη αυτή με τις καραμπόλες που ακολούθησαν ευνοεί τη χώρα μας στη μάχη με την Τσεχία για τη 10η θέση στη βαθμολογία της UEFA. Και αυτό γιατί τη θέση της Κάρβινα στα πλέι οφ του Europa πήρε η Βικτόρια Πλζεν, που είχε αρχικά κληρωθεί με την Τρόμσο στον δεύτερο προκριματικό της διοργάνωσης ξεκινώντας μαζί με τον ΠΑΟΚ.

Η διαφορά έγκειται στο ότι η Πλζεν με τον υψηλό συντελεστή της και μαξιλαράκι ασφαλείας ενός αποκλεισμού ήταν φαβορί για να προκριθεί σε League Phase (Εuropa ή Conference) και να αποτελέσει την τέταρτη τσέχικη ομάδα, μετά τη Σλάβια Πράγας (απευθείας στη League Phase του Champions League), τη Σπάρτα Πράγας (όπως ο Ολυμπιακός έχει εξασφαλισμένη θέση μίνιμουμ στο Europa από τον τρίτο προκριματικό του Champions League στο League Path) και την Κάρβινα για την οποία θα ίσχυε ό,τι και με τον… δικό μας ΟΦΗ.

Τώρα ναι μεν η Τσεχία έχει εξασφαλισμένη τη θέση των Σλάβια, Σπάρτα και Πλζεν όπως εμείς της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού και του ΟΦΗ, αλλά έχει δύο ασθενέστερες και σχετικά άπειρες ευρωπαϊκά ομάδες στον δεύτερο προκριματικό.

Η Ελλάδα ελπίζει στο πέντε στα πέντε με ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό στα προκριματικά Europa και Conference και έχει σαφώς περισσότερες πιθανότητες πλέον να το πετύχει σε σχέση με την Τσεχία που θα μας… κοντράρει με Χράντετς Κράλοβε στον β’ προκριματικό του Europa (η… νέα αντίπαλος της Τρόμσο την μεθεπόμενη Πέμπτη) και Γιάμπλονετς, που θα έχει την αναγκαιότητα για τρεις σερί προκρίσεις στο Conference.

Για να γίνει κατανοητό αυτό αρκεί να αναλογιστούμε πόσο πιο εφικτό είναι για τον ΠΑΟΚ ή τον Παναθηναϊκό με μεγαλύτερη ευρωπαϊκή εμπειρία στα καλοκαιρινά προκριματικά να κάνουν τρεις προκρίσεις σε σχέση με τον πρωτοεμφανιζόμενο ΟΦΗ, ο οποίος με την κατάκτηση του Κυπέλλου εξασφάλισε τη συμμετοχή του σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης, ανεξαρτήτως του τι θα κάνει στα πλέι οφ του Europa στα τέλη Αυγούστου.

Ένα αβαντάζ που το είχε πέρυσι η Τσεχία με την Σίγκμα Ολομουτς στη θέση του… ΟΦΗ και τη Σπάρτα Πράγας να κάνει το τρία στα τρία στο Conference με αποτέλεσμα να έχει τέσσερις ομάδες στη League Phase των τριών διοργανώσεων όσες και η χώρα μας. Αποκλείστηκαν στα καλοκαιρινά προκριματικά η Μπάνικ Οστράβα από την Τσεχία και ο Αρης από την Ελλάδα.

Ένα χρόνο μετά η Ελλάδα έχει σαφώς πιο πολλές πιθανότητες, όπως αναλύεται στους σχετικούς λογαριασμούς προσομοίωσης, για το πέντε στα πέντε και η Τσεχία απειλείται να μείνει με τρεις ομάδες.

Σε αυτό το ενδεχόμενο το προσπέρασμα της Τσεχίας, που δεν έγινε την περσινή σεζόν για λιγότερο από μία ισοπαλία, θα θεωρείται μάλλον βέβαιο για εφέτος.