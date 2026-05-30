Νέα ήθη κι έθιμα στο Champions League, με τον τελικό να διεξάγεται στις 19:00 ώρα Ελλάδας και να αλλάζει την εμπειρία

Το πρώτο... χτύπημα είχε έρθει το 2010, με τον τελικό του Champions League ανάμεσα σε Ίντερ και Μπάγερν Μονάχου να διεξάγεται Σάββατο αντί Τετάρτης. Το αντέξαμε. Οκτώ χρόνια μετά, η UEFA αποφάσισε να μας χαλάσει ακόμη περισσότερο τη συνήθεια, καθώς η μεγάλη βραδιά της Λίβερπουλ ενάντια στην Τότεναμ επί ισπανικού εδάφους εκκίνησε στις 22:00 ώρα Ελλάδας και όχι 21:45.

Κι άντε, το συνηθίσαμε το Σάββατο, σταμάτησε να μας κάνει εντύπωση το ένα τεταρτάκι αργότερα, φέτος η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία αποφάσισε να μας κάνει... raise με ένα τρίωρο νωρίτερα στη σέντρα! Όπως έχει γίνει γνωστό εδώ και καιρό, ο τελικός της Βουδαπέστης μεταξύ Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ είναι προγραμματισμένος για τις 19:00 ώρα Ελλάδας, με το μεγάλο ματς να γίνεται με... ντάλα ήλιο στην ουγγρική πρωτεύουσα.

Συνεπώς, σήμερα το απόγευμα πρέπει όλοι όσοι θέλουν να δουν την κόντρα Λονδρέζων και Παριζιάνων να συντονιστούν από νωρίς στους δέκτες τους, ειδάλλως κινδυνεύουν να ανοίξουν τις τηλεοράσεις τους και αντί για pre-game, να δουν την απονομή!

Γιατί άλλαξε την ώρα του τελικού η UEFA

Η UEFA είχε ανακοινώσει την εν λόγω αλλαγή στις 28 Αυγούστου 2025, αναφέροντας τότε ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι πίσω από την απόφαση αυτή και αφορούσαν κυρίως την εμπειρία των οπαδών που θέλουν να παρακολουθήσουν το ματς, είτε από κοντά, είτε από την τηλεόραση.

Αναλυτικά τι ανέφερε η σχετική ανακοίνωση:

Η απόφαση έχει στόχο να βελτιώσει τη συνολική εμπειρία της ημέρας του αγώνα για τους φιλάθλους, τις ομάδες και τις πόλεις-διοργανωτές, βελτιστοποιώντας τη λειτουργία, τη λογιστική υποστήριξη και την οργάνωση, ενώ παράλληλα προσφέρει αρκετά πρακτικά οφέλη. Στόχος μας είναι η ημέρα του αγώνα να γίνει μια πραγματικά ευχάριστη εμπειρία για όλους όσους θέλουν να ζήσουν τη συγκίνηση του γεγονότος, δημιουργώντας μια φιλική και προσιτή ατμόσφαιρα που διευκολύνει τις οικογένειες και τα παιδιά να παρακολουθήσουν τον μεγαλύτερο και σημαντικότερο αγώνα συλλογικού ποδοσφαίρου της σεζόν.

Για τους φιλοξενούμενους φιλάθλους, αυτό σημαίνει καλύτερη πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς -ειδικά μετά τον αγώνα- καθώς και μια πιο ασφαλή και άνετη επιστροφή από το γήπεδο. Για τις πόλεις-διοργανωτές, θα ενισχυθεί ο θετικός οικονομικός αντίκτυπος της διοργάνωσης, δίνοντας στους φιλάθλους τη δυνατότητα να συνεχίσουν τους εορτασμούς τους.

Η νέα ώρα έναρξης ευθυγραμμίζεται επίσης με ένα πιο προσβάσιμο τηλεοπτικό «παράθυρο», βοηθώντας τον τελικό να φτάσει σε ακόμη ευρύτερο τηλεοπτικό και ψηφιακό κοινό παγκοσμίως, με ιδιαίτερη έμφαση στην προσέλκυση νεότερων θεατών.