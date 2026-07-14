Η Ισπανία έκανε το 2-0 με τον Πέδρο Πόρο στο 58ο λεπτό του ημιτελικού κόντρα στη Γαλλία.

Ο Πόρο έκανε το 2-0 για την Ισπανία και έριξε τη Γαλλία στο... καναβάτσο! Ο δεξιός μπακ της Τότεναμ βρήκε δίχτυα στο 58ο λεπτό του μεγάλου ημιτελικού και έδωσε σαφές προβάδισμα στην πατρίδα του.

Ο αμυντικός της Φούρια Ρόχα συνεργάστηκε υποδειγματικά με τον Όλμο και νίκησε σε τετ-α-τετ τον Μενιάν, δίνοντας... αέρα δύο τερμάτων στους Ίβηρες.