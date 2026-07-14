Γαλλία - Ισπανία 0-2: Το δεύτερο γκολ της Φούρια Ρόχα με τον Πόρο (vid)
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Η Ισπανία έκανε το 2-0 με τον Πέδρο Πόρο στο 58ο λεπτό του ημιτελικού κόντρα στη Γαλλία.
Ο Πόρο έκανε το 2-0 για την Ισπανία και έριξε τη Γαλλία στο... καναβάτσο! Ο δεξιός μπακ της Τότεναμ βρήκε δίχτυα στο 58ο λεπτό του μεγάλου ημιτελικού και έδωσε σαφές προβάδισμα στην πατρίδα του.
Ο αμυντικός της Φούρια Ρόχα συνεργάστηκε υποδειγματικά με τον Όλμο και νίκησε σε τετ-α-τετ τον Μενιάν, δίνοντας... αέρα δύο τερμάτων στους Ίβηρες.
@Photo credits: Associated Press
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.