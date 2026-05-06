Ο Μικέλ Αρτέτα «αποθέωσε» την ατμόσφαιρα στο Emirates, μετά την πρόκριση της Άρσεναλ στον τελικό του Champions League.

Η Άρσεναλ φιλοξένησε χθες (05/05) στο Λονδίνο την Ατλέτικο Μαδρίτης, στο πλαίσιο του επαναληπτικού αγώνα των ημιτελικών του Champions League και επικράτησε με 1-0, «σφραγίζοντας» με αυτό τον τρόπο το εισιτήριο της για τον τελικό της Βουδαπέστης στις 30 Μαίου.

Στη συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο προπονητής των «κανονιέρηδων», Μικέλ Αρτέτα, χαρακτήρισε την «μοναδική» ατμόσφαιρα στο «Emirates» ως το κλειδί για την πρόκριση της ομάδας σε τελικό Champions League για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια.

«Είναι μια απίστευτη βραδιά. Γράψαμε ξανά ιστορία μαζί. Δεν μπορώ να είμαι πιο χαρούμενος ή πιο περήφανος για όλους όσους συμμετέχουν σε αυτόν τον ποδοσφαιρικό σύλλογο. Ο τρόπος με τον οποίο μας υποδέχτηκαν έξω από το γήπεδο ήταν ιδιαίτερος και μοναδικός. Η ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι οπαδοί μας, η ενέργεια, ζούσαν κάθε μπάλα μαζί μας, δεν το έχω νιώσει ποτέ ξανά αυτό σε αυτό το γήπεδο».

🗣️| Mikel Arteta: “It's an incredible night. We made history again together. I cannot be happier or prouder of everyone involved in this club. Outside the stadium was special and unique. The atmosphere the supporters generated, the energy, it made it special. I never felt that in… pic.twitter.com/GNZJWnuN3e — Arsenal Buzz (@ArsenalBuzzCom) May 5, 2026

«Ξέραμε πόσο πολλά σήμαινε για όλους, τα βάλαμε όλα σε κίνδυνο, τα παιδιά έκαναν απίστευτη δουλειά και μετά από 20 χρόνια, και για δεύτερη φορά στην ιστορία μας, επιστρέψαμε στον τελικό του Champions League».

Ο Ισπανός τεχνικός επαίνεσε ακόμη το σύνολο του Ντιέγκο Σιμεόνε για τη προσπάθεια και τη μαχητικότητα που έδειξε, τη στιγμή που η Άρσεναλ συνεχίζει την αήττητη πορεία της στη διοργάνωση.

«Γνωρίζουμε πόσο δύσκολος και απαιτητικός είναι κάθε αντίπαλος σε αυτό το επίπεδο. Η Ατλέτικο είναι μια απίστευτη ομάδα, ο τρόπος που αγωνίζεται, έχει μια απάντηση σε όλα όσα προσπαθείς να κάνεις αμέσως. Ο Ντιέγκο έχει κάνει εξαιρετική δουλειά εκεί και τα περιθώρια είναι τόσο μικρά. Απόψε, μας ανταγωνίστηκαν επάξια».