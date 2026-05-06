Ο Σιμεόνε «επιτέθηκε» σε πρώην συνεργάτη του, μετά τον αποκλεισμό της Ατλέτικο Μαδρίτης

Ο Ντιέγκο Σιμεόνε επιτέθηκε στον αθλητικό διευθυντή της Άρσεναλ και πρώην συνεργάτη του, Αντρέα Μπέρτα, μετά τον αποκλεισμό της Ατλέτικο Μαδρίτης από το Champions League.

Η Άρσεναλ κατάφερε μετά από 20 χρόνια να βρεθεί ξανά στον τελικό του Champions League, αφού επικράτησε με 1-0 της Ατλέτικο Μαδρίτης στο «Emirates», σε έναν αγώνα χωρίς πολλές φάσεις, αλλά με αρκετή... παραφιλολογία για τη διατησία και το πέναλτι που δεν δόθηκε στους «ροχιμπλάνκος».

Το highlight της αναμέτρησης όμως ήταν αδιαμφισβήτητα ο καυγάς του Ντιέγκο Σιμεόνε με τον αθλητικό διευθυντή των «κανονιέρηδων», Αντρέα Μπέρτα, στα τελευταία λεπτά του αγώνα.

Αναλυτικότερα, με την Άρσεναλ λίγα δευτερόλεπτα μακριά από τη νίκη, ο Μπέρτα εθεάθη στην πλάγια γραμμή να χειρονομεί προς τον διαιτητή, παροτρύνοντας τον να σφυρίξει τη λήξη του αγώνα. Ο αθλητικός διευθυντής του λονδρέζικου συλλόγου έδειξε ένα φανταστικό ρολόι στον καρπό του και κούνησε τα χέρια του στον αέρα για να σηματοδοτήσει ότι είχε παιχτεί όλος ο χρόνος των καθυστερήσεων.

Αυτή η ενέργεια εξόργισε τον Σιμεόνε, ο οποίος έτρεξε στην πλάγια γραμμή και έσπρωξε τον Μπέρτα. Ο τέταρτος διαιτητής έσπευσε να εκτονώσει την κατάσταση, ενώ μέλη των πάγκων συνέβαλαν στην προσπάθεια να ηρεμήσουν τα πνεύματα και να αποσοβήσουν τη σύρραξη.

Να θυμίσουμε πως οι δύο άντρες γνωρίζονται πολύ καλά, καθώς ο Μπέρτα ήταν στενός φίλος του Σιμεόνε κατά τη διάρκεια της 12ετούς θητείας τους στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Ο Ιταλός εντάχθηκε στον σύλλογο της La Liga ως τεχνικός διευθυντής το 2013 και προήχθη στη θέση του αθλητικού διευθυντή τέσσερα χρόνια αργότερα, όπου και έμεινε για 8 χρόνια, προτού μετακομίσει στην Άρσεναλ το περασμένο καλοκαίρι, μετά την αποχώρηση του Έντου Γκασπάρ.