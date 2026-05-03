Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έγινε η δωδέκατη ομάδα που κλείνει θέση στη league phase του επόμενου Champions League.

Μετά από απουσία δύο σεζόν, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επιστρέφει στο Champions League, κλειδώνοντας το... σεντόνι μετά τη σπουδαία νίκη της στο ντέρμπι με τη Λίβερπουλ. Κάπως έτσι, οι Κόκκινοι Διάβολοι έγιναν ο δωδέκατος σύλλογος που εξασφαλίζει την παρουσία της στη league phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης της UEFA, με το 1/3 των 36 κλαμπ να είναι πια γνωστό.

Από την Αγγλία, τα αστέρια έχουν κλειδώσει επίσης οι Άρσεναλ και Μάντσεστερ Σίτι, με Άστον Βίλα και Λίβερπουλ να είναι τα φαβορί για τα άλλα δύο εισιτήρια - με την Αγγλία πάντως να δύναται να βγάλει και έκτη ομάδα στον θεσμό εάν κατακτήσει η Νότιγχαμ Φόρεστ το Europa League - ή το κατακτήσει η Βίλα και βγει έκτη στο πρωτάθλημα. Από εκεί και πέρα, σίγουρες είναι επίσης ομάδες από την Ισπανία, τη Γερμανία, την Ιταλία, τη Γαλλία, την Πορτογαλία και την Ολλανδία.

Οι 12 ομάδες

Μπαρτσελόνα

Ρεάλ Μαδρίτης

Βιγιαρεάλ

Άρσεναλ

Μάντσεστερ Σίτι

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Μπάγερν Μονάχου

Ντόρτμουντ

Ίντερ

Παρί Σεν Ζερμέν

Πόρτο

Αϊντχόφεν