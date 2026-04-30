Ατλέτικο Μαδρίτης - Άρσεναλ 1-1: Τα highlights του αγώνα
Σε έναν πρώτο ημιτελικό με ένταση, πάθος, νεύρα, μονομαχίες αλλά και φοβερή ατμόσφαιρα στο «Wanda Metropolitano», Ατλέτικο Μαδρίτης και Άρσεναλ αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1 με δύο εκτελέσεις πέναλτι να διαμορφώνουν το τελικό αποτέλεσμα και όλα είναι ανοιχτά για τη ρεβάνς του Λονδίνου.
Ο Γιόκερες άνοιξε το σκορ στο 44ο λεπτό από την... άσπρη βούλα παγώνοντας το κοινό των Μαδριλένων και έστειλε τους Κανονιέρηδες με προβάδισμα στα αποδυτήρια, σε ένα πρώτο ημίχρονο που η ομάδα του Αρτέτα ήταν πιο επικίνδυνη, με την Ατλέτι του Σιμεόνε να περιορίζεται σε παθητικό ρόλο.
Το δεύτερο ημίχρονο ήταν μια εντελώς διαφορετική ιστορία. Στον αγωνιστικό χώρο, οι Ροχιμπλάνκος βγήκαν αποφασισμένοι, παθιασμένοι και με το μαχαίρι στα... δόντια, εν αντιθέσει με τους Gunners που ήταν άκρως παθητικοί και θα μπορούσαν να είχαν ηττηθεί. Στο 56ο λεπτό ο Χούλιαν Άλβαρες άφησε... όρθιο τον Ράγια από τα έντεκα βήματα και διαμόρφωσε το τελικό 1-1, με την Άρσεναλ να προσπαθεί να κλέψει το ματς στα τελευταία λεπτά.
Πλέον, όλα θα κριθούν στον δεύτερο ημιτελικό του Emirates στο Λονδίνο, στις 5 Μαΐου (22:00), με την αναμέτρηση της αγγλικής πρωτεύουσας να καθορίζει ποια από τις δύο ομάδες θα πάρει το εισιτήριο για τον τελικό της 30ής Μαΐου, στη Βουδαπέστη.
