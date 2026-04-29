Ατλέτικο - Άρσεναλ: Το γκολ του Άλβαρες με πέναλτι
Η Ατλέτικο Μαδρίτης πλήρωσε με το ίδιο νόμισμα την Άρσεναλ, με τον Άλβαρες να κάνει το 1-1 με πέναλτι στο 56'.
Με πέναλτι βρέθηκε πίσω στο σκορ, με πέναλτι ισοφάρισε η Ατλέτικο Μαδρίτης! Ένα χέρι του Γουάιτ μέσα στην περιοχή έφερε την παρέμβαση του VAR και οι Ροχιμπλάνκος έφτασαν στο 1-1 ενάντια στην Άρσεναλ στο 56', χάρη σε τρομερή εκτέλεση του Άλβαρες που άφησε άγαλμα τον Ράγια.
@Photo credits: Associated Press
