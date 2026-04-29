Δείτε τις ενδεκάδες της Ατλέτικο Μαδρίτης και της Άρσεναλ ενόψει του πρώτου ημιτελικού του UEFA Champions League (29/4, 22:00).

Ατλέτικο και Άρσεναλ ρίχνονται στη... μάχη του πρώτου ημιτελικού στη Μαδρίτη, με διακύβευμα το εισιτήριο στον μεγάλο τελικό του Champions League, που θα πραγματοποιηθεί στις 30/5 στη Βουδαπέστη.

Οι δύο ομάδες γνωστοποίησαν τις έντεκα βασικές επιλογές των προπονητών τους περίπου μία ώρα πριν τη... σέντρα.

Υπενθυμίζουμε πως στο χθεσινό πρώτο ζευγάρι των ημιτελικών ανάμεσα σε Παρί και Μπάγερν, οι Γάλλοι επικράτησαν 5-4 στο Παρίσι, σε μια ποδοσφαιρική πανδαισία και όλα είναι ανοιχτά για τη ρεβάνς του Μονάχου.

Η ενδεκάδα της Ατλέτικο Μαδρίτης:

Όμπλακ, Ρουτζέρι, Γιορέντε, Χάντσκο, Πιούμπιλ, Τζόνι, Κόκε, Τζουλιάνο, Γκριεζμάν, Άλβαρες, Λουκμαν (Ντιέγκο Σιμεόνε)

Η ενδεκάδα της Άρσεναλ:

Ράγια, Ουάιτ, Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Ινκαπιέ, Ράις, Θουμπιμέντι, Όντεγκαρντ, Μαντουέκε, Μαρτινέλι, Γιόκερες (Μικέλ Αρτέτα)