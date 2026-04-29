Δείτε γκολ και φάσεις από το τρομερό 5-4 της Παρί Σεν Ζερμέν ενάντια στην Μπάγερν Μονάχου για τα ημιτελικά του Champions League.

Σε ένα από τα σπουδαιότερα ματς που έχουμε δει στην ιστορία του Champions League, η Παρί Σεν Ζερμέν επικράτησε με το απίθανο 5-4 της Μπάγερν Μονάχου στο Παρκ ντε Πρενς και πήρε προβάδισμα πρόκρισης για τον τελικό του θεσμού.

Πέντε γκολ στο πρώτο ημίχρονο, τέσσερα στο δεύτερο, με τις δύο ομάδες να παραδίδουν μαθήματα επιθετικού ποδοσφαίρου και τους Παριζιάνους μάλλον να νιώθουν και λίγο απογοητευμένοι καθώς βρέθηκαν να προηγούνται με τρία τέρματα στο 58ο λεπτό, ωστόσο δεν κατάφεραν να κρατήσουν τη διαφορά.

Πλέον, όλα θα κριθούν στο Μόναχο στις 6 Μαΐου, με τους δύο αντιπάλους να έχουν εκτοξεύσει τις προσδοκίες για αυτά που μπορούμε να περιμένουμε από εκείνες!