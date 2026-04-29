Ο Νόιερ δεν κατάφερε να πιάσει ούτε ένα από τα σουτ της Παρί, καταγράφοντας τη χειρότερη απόδοση τερματοφύλακα σε νοκ-άουτ φάση του Champions League τα τελευταία 16 χρόνια.

Στο ματς-έπος της Μπάγερν με την Παρί Σεν Ζερμέν, ο 40χρονος γκολκίπερ δέχθηκε πέντε γκολ χωρίς να καταφέρει να πραγματοποιήσει ούτε μία απόκρουση σε ολόκληρο τον αγώνα!

Σύμφωνα με τα στατιστικά, ο Νόιερ έγινε ο πρώτος τερματοφύλακας σε νοκ-άουτ φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης που βλέπει την εστία του να παραβιάζεται πέντε ή περισσότερες φορές έχοντας μηδενική παρέμβαση σε όλο το παιχνίδι.

Παρά το ότι δέχθηκε έναν μεγάλο αριθμό τερμάτων, ο ίδιος δήλωσε πως η τύχη στο ματς αυτό δεν ήταν καθόλου με το μέρος του, σημειώνοντας μάλιστα πως σε κάποιες περιπτώσεις έφτασε πολύ κοντά στο να αγγίξει την μπάλα και να τη στείλει άουτ.

Ο ίδιος εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος εν όψει της ρεβάνς στην «Allianz Arena» και παρά το ότι δέχθηκε πέντε γκολ από τους παίκτες του Ενρίκε, δεν τού έχει καταλογιστεί κανένα ατομικό λάθος μιας και οι Παριζιάνοι είχαν καταφέρει να εξουδετερώσουν όλη την άμυνα των Βαυαρών.