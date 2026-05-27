Άρσεναλ: Ο Μικέλ Αρτέτα αναδείχθηκε προπονητής της χρονιάς στη Premier League

Η Ένωση Προπονητών (LMA) ανακήρυξε τον Μικέλ Αρτέτα προπονητή της χρονιάς, καθώς κατάφερε να οδηγήσει την Άρσεναλ στην κατάκτηση του τίτλου της Premier League.

Guiding Arsenal to their first Premier League title in 22 years 🔝



Mikel Arteta is your @barclaysfooty Manager of the Season 👏 pic.twitter.com/9sWZjCVBZT May 26, 2026

Οι «κανονιέρηδες» στέφθηκαν την περασμένη εβδομάδα πρωταθλητές Αγγλίας για πρώτη φορά μετά το 2004, όμως ο θρίαμβος αυτός ήταν το αποκορύφωμα μιας δύσκολης επταετούς διαδικασίας.

Θυμίζουμε πως ο Αρτέτα ανέλαβε την ομάδα σε κακή κατάσταση, μετά την απομάκρυνση του Ουνάι Έμερι και μέσα από σκληρή και εντατική δουλειά κατάφερε να τη μετατρέψει σε μία από τις κορυφαίες ποδοσφαιρικές ομάδες της Ευρώπης κάτι που θα μπορούσε να αποδειχθεί και επίσημα αν η Άρσεναλ καταφέρει να επικρατήσει της Παρί Σεν Ζερμέν στον τελικό του Champions League το ερχόμενο Σάββατο (30/05, 19:00).

Για την ιστορία, ο Ισπανός τεχνικός έγινε ο πρώτος προπονητής της Άρσεναλ που λαμβάνει αυτή την τιμή, μετά τον Αρσέν Βενγκέρ, ο οποίος κέρδισε το βραβείο το 2004, χάρη στο αήττητο πρωτάθλημα που κατέκτησε.

Τέλος, στα ίδια βραβεία τιμήθηκε και ο Φρανκ Λάμπαρντ, ο οποίος ανακηρύχθηκε προπονητής της χρονιάς στην Championship, καθώς εξασφάλισε την άνοδο στην κορυφαία κατηγορία με την Κόβεντρι.