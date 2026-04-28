Παρί Σεν Ζερμέν - Μπάγερν Μονάχου: Τρέλα με 3-2 στο ημίχρονο
Τι ματσάρα γίνεται στο Παρίσι! Τέσσερα λεπτά πριν την ανάπαυλα, η Μπάγερν Μονάχου επανέφερε την ισορροπία ισοφαρίζοντας σε 2-2 την Παρί Σεν Ζερμέν, όταν ο Ολίσε βρήκε απροσδόκητα χώρο έξω από τη μεγάλη περιοχή, μπήκε στο... κουτί και με τρομερό σουτ «εκτέλεσε» τον ανήμπορο να αντιδράσει Σαφόνοφ, φέρνοντας το ματς στα ίσα. Εντούτοις, ένα αυστηρό πέναλτι για χέρι του Ντέιβις στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους έφερε την μπάλα στη λευκή βούλα και ο Ντεμπελέ δεν λάθεψε για το 3-2 στο 45+5'...
