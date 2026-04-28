Παρί Σεν Ζερμέν - Μπάγερν Μονάχου: Πού θα δείτε τον ημιτελικό του Champions League
Το Champions League επέστρεψε και μπαίνει στην τελική ευθεία, με τέσσερις ομάδες να απομένουν, αλλά μόνο μία να είναι εκείνη που θα σηκώσει την κούπα με τα μεγάλα «αυτιά».
Για τον πρώτο αγώνα των ημιτελικών της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης η Παρί Σεν Ζερμέν υποδέχεται στο «Stade de France» τη Μπάγερν Μονάχου, με τις δύο ομάδες να παλεύουν με μοναδικό στόχο τη νίκη που θα τις φέρει όλο ένα και πιο κοντά στον τελικό της Βουδαπέστης.
Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 22:00 με ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από τη συχνότητα της Cosmote Sport 1.
