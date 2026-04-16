Τα ημιτελικά του Champions League διαμορφώθηκαν και ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data δίνει το φαβορί για την κούπα.

Άλλη μια σεζόν στο Champions League φτάνει προς το -συναρπαστικό- τέλος της, καθώς πλέον έχουν διαμορφωθεί τα ζευγάρια της ημιτελικής φάσης.

Η Μπάγερν Μονάχου επικράτησε με το συγκλονιστικό 4-3 της Ρεάλ Μαδρίτης (6-4 συνολικό σκορ) και θα συναντήσει την πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν (4-0 τη Λίβερπουλ) με φόντο τον τελικό της Βουδαπέστης, ενώ από την άλλη πλευρά η Άρσεναλ (1-0 τη Σπόρτινγκ) θα κοντραριστεί με την Ατλέτικο Μαδρίτης,που άφησε εκτός την Μπαρτσελόνα (4-3).

Στο πλαίσιο αυτό και όπως συνηθίζεται, ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data δίνει τις πιθανότητες κατάκτησης του φετινού τίτλου. Όπως είναι λογικό, αφού Μπάγερν και Παρί παίζουν μεταξύ τους, νούμερο ένα φαβορί είναι η... Άρσεναλ, με 42.2%.

Ακολουθούν οι Βαυαροί με 31.1%, ενώ στην 3η θέση είναι οι εν δυνάμει πρωταθλητές Παριζιάνοι με 19.7%. Τέλος, η αρμάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε έχει μόλις 6.8% των πιθανοτήτων για να φτάσει στην κορυφή της Ευρώπης.

Μάλιστα, όπως θα δείτε παρακάτω, το επικρατέστερο ζευγάρι για την 30η Μαϊου είναι το Άρσεναλ - Μπάγερν με 45%.