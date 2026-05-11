Σύμφωνα με νέο δημοσίευμα από την Ουκρανία, ο Ολυμπιακός ήταν ο σύλλογος από την Ελλάδα που συναντήθηκε με τον Σεργκέι Ρεμπρόφ.

Το πρωί της Δευτέρας (11/05) δημοσίευμα από την Ουκρανία συνέδεσε τον Παναθηναϊκό ξανά με τον Σεργκέι Ρεμπρόφ, με την αντίδραση των «πρασίνων» να είναι άμεση, αφού προχώρησαν σε διάψευση.

Λίγες ώρες μετά νέα αναφορά από τον Τύπο της συγκεκριμένης χώρας ήρθε να εμπλέξει τον Ουκρανό τεχνικό με άλλον ελληνική σύλλογο. Συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος Βολοντίμιρ Ζβέροφ τόνισε πως υπάρχουν ομάδες που ενδιαφέρονται για κείνον, πως μία από τις ομάδες αυτές ήταν ο Παναθηναϊκός, αλλά ότι τώρα η ομάδα που πλησίασε τον 51χρονο προπονητή.

Εκείνος ξεκαθάρισε πως η ομάδα που τον κάλεσε σε συνάντηση ήταν ο Ολυμπιακός.

Πάντως σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δεν προκύπτει από πουθενά θέμα Μεντιλίμπαρ στους «ερυθρολεύκους» αυτή τη στιγμή.