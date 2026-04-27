Πατσατζόγλου: Η προφητεία πριν το ιστορικό διπλό του Ολυμπιακού στη Βρέμη και το τάμα στην Τήνο (vid)
Στο τελευταίο Play Offs Time, ο Παύλος Κουστέρης πήρε από το Νότη Χάλαρη και το Chal's Museum μία φανέλα του Ντιέγκο από τη Βέρντερ Βρέμης.
Και φυσικά όταν στην ίδια πρόταση υπάρχουν οι λέξεις «Βρέμη» και «Ολυμπιακός» τότε το μυαλό όλων πάει στο διπλό των ερυθρόλευκων επί της Βέρντερ.
Ο Χρήστος Πατσατζόγλου ήταν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές και θυμήθηκε τόσο την προφητεία του πριν από την εν λόγω αναμέτρηση όσο και το τι ακολούθησε με την προσγείωση της αποστολής στην Αθήνα. Ήταν η στιγμή που ο τότε μάνατζερ του, Γιώργος Κολοβός, τον πήρε τηλέφωνο και του είπα να πάνε στην Τήνο για να εκπληρώσουν το τάμα που είχε κάνει.

