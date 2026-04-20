Ο Αρμπελόα έσπευσε να υπερασπιστεί τον Κιλιάν Μπαπέ παρά τον αποκλεισμό από τη Μπάγερν στα προημιτελικά του Champions League, εκθειάζοντας τις εμφανίσεις του Γάλλου.

«Οι οπαδοί δεν είναι ευχαριστημένοι με τον Εμπαπέ; Δεν μπορώ να είμαι αναστατωμένος για καμία από τις ενέργειες του Εμπαπέ. Είχε μια εξαιρετική προσπάθεια. Έκανε μια τεράστια θυσία στην άμυνα. Ήταν μια συνεχής απειλή για την Μπάγερν, και αυτός είναι ο Κιλιάν Εμπαπέ που όλοι θέλουμε να δούμε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ισπανός κόουτς βγάζοντας το... καπέλο στον σταρ των Τρικολόρ.

Η Ρεάλ Μαδρίτης απώλεσε το Champions League και είναι κοντά στο να χάσει και τη La Liga. Όπως είναι φυσικό, υπάρχει γκρίνια στο... στρατόπεδο των Μαδριλένων, αφού στους Λος Μπλάνκος υπάρχει πάντα η απαίτηση να σηκώνουν τρόπαια.

Από τη... δίνη της κριτικής δε ξέφυγε ούτε ο Γάλλος αστέρας Κιλιάν Μπαπέ, από τον οποίο υπάρχουν περισσότερες απαιτήσεις στο ηγετικό κομμάτι του παιχνιδιού της Βασίλισσας.

Ο Άλβαρο Αρμπελόα με δηλώσεις του δε φάνηκε να υιοθετεί την παραπάνω... δυσφορία και έσπευσε να υποστηρίξει τον 27χρονο παίκτη τονίζοντας πως ήταν κομβικός και πρωταγωνιστής τόσο στο επιθετικό όσο και στο ανασταλτικό κομμάτι του παιχνιδιού των Μερένχες.