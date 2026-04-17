Η Νότιγχαμ Φόρεστ πήρε τη νίκη με 1-0 επί της Πόρτο και προκρίθηκε στους «4» του Europa League, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Άστον Βίλα. Στα ημιτελικά με ανατροπή και η Μπράγκα.

Άστον Βίλα - Μπολόνια 4-0

Μία από τις καλύτερές της φετινές εμφανίσεις έκανε η Άστον Βίλα, η οποία διέλυσε με 4-0 την Μπολόνια! Με συνολικό σκορ 7-1, οι Βίλανς προκρίθηκαν εύκολα στα ημιτελικά της διοργάνωσης, εκεί όπου θα βρουν απέναντί τους τη Νότιγχαμ. Το σκορ άνοιξε ο Γουότκινς, με τη συμπλήρωση ενός τετάρτου, φτάνοντας τα 100 γκολ με τη φανέλα της ομάδας του, σε όλες τις διοργανώσεις. Η Βίλα πίεσε και στο 25' έχασε πέναλτι με τον Ρότζερς. Ωστόσο, ένα λεπτό αργότερα από ασίστ του Ντίνιε ο Μπουεντία πέτυχε το 2-0. Η Βίλα έκανε ό,τι ήθελε και το 3-0 ήρθε από τον Ρότζερς στο 39ο λεπτό. Οι γηπεδούχοι έριξαν ρυθμό στην επανάληψη και στο 90' ο Κόνσα έβαλε το κερασάκι διαμορφώνοντας το 4-0.

Νότιγχαμ Φόρεστ - Πόρτο 1-0

Στα ημιτελικά του Europa League βρέθηκε η Νότιγχαμ Φόρεστ! Οι Reds λύγισαν με 1-0 την Πόρτο στο «City Ground» κι έκλεισαν ραντεβού με την Άστον Βίλα σε αγγλικό «εμφύλιο» στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Η αποβολή του Μπεντνάρεκ στο 8΄έγειρε από νωρίς την πλάστιγγα υπέρ των γηπεδούχων, οι οποίοι βρήκαν το γκολ της νίκης τέσσερα λεπτά αργότερα με σκόρερ τον Γκιμπς-Γουάιτ. Τίποτα δεν άλλαξε μέχρι το σφύριγμα της λήξης, με τη Νότιγχαμ Φόρεστ να υπερασπίζεται το προβάδισμα μέχρι τέλους και να παίρνει το εισιτήριο για τα ημιτελικά.

Μπέτις - Μπράγκα 2-4

Η Μπράγκα έγραψε τη δική της ιστορία και η ανατροπή της μέσα στην Ανδαλουσία ήταν συγκλονιστική! Οι Πορτογάλοι διέλυσαν με 4-2 την Μπέτις (1-1 το πρώτο ματς) και βρέθηκαν στα ημιτελικά του Europa League, εκεί όπου θα αντιμετωπίσουν τη Φράιμπουργκ. Κι όμως, η Μπέτις βρέθηκε να προηγείται με 2-0, δείχνοντας ότι θα έχει ένα μεγάλο βράδυ. Μόλις στο 13' ο Άντονι άνοιξε το σκορ. Στο 26' ο Εζαλζουλί με ιδανικό τελείωμα πέτυχε το 2-0 για τους Ανδαλουσιανούς. Μάλιστα, τρία λεπτά αργότερα ο Μαροκινός βρήκε ξανά δίχτυα, αλλά το γκολ ακυρώθηκε με την παρέμβαση του VAR. Ωστόσο, πριν τελειώσει το ημίχρονο η Μπράγκα ξαναμπήκε στο «κόλπο», με τον Βίκτορ να μειώνει σε 2-1. Στο 49' ο Καρβάλιο «πάγωσε» τους γηπεδούχους ισοφαρίζοντας σε 2-2. Τέσσερα λεπτά αργότερα ο Όρτα από την άσπρη βούλα πέτυχε το 3-2. Η Μπέτις ρίσκαρε, η Μπράγκα το εκμεταλλεύθηκε και στο 74΄ο Γκορμπι διαμόρφωσε το 4-2.