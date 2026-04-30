Γιατί τελικά οι ομάδες επιμένουν να ζωγραφίζουν τα σήματά τους στο αγωνιστικό χώρο;
Τον γύρο του κόσμου έκανε το βίντεο με το επεισόδιο μεταξύ του Μπεν Γουάιτ και των ανθρώπων της Ατλέτικο Μαδρίτης όταν εκείνος πέρασε πάνω από το σήμα της ισπανικής ομάδας που βρίσκεται μπροστά από τη φυσούνα.
Αυτή η ενέργεια έφερε τον εκνευρισμό τόσο των ποδοσφαιριστών της Ατλέτικο όσο και του Τσόλο Σιμεόνε, με αποτέλεσμα να υπάρξει σύρραξη. Ωστόσο, ποιος είναι ο λόγος που υπάρχουν τα σήματα των ομάδων σε εκείνο το σημείο του γηπέδου και γιατί τα κλαμπ τα ζωγραφίζουν εκεί;
Σε αρκετές χώρες και συγκεκριμένα στην Ισπανία, τα σήματα μπαίνουν μπροστά από τη φυσούνα ως ένδειξη σεβασμού προς τον σύλλογο και εννοείται ότι όποιος πατήσει πάνω, θεωρείται μεγάλη ασέβεια.
Αυτό δείχνει στους παίκτες σε ποιον ανήκει το γήπεδο και υπενθυμίζει στους αντιπάλους ότι βρίσκονται μακριά από την έδρα τους, ωστόσο προκαλούν και αρκετά προβλήματα καθώς όποιος τα πατήσει, μεταφράζεται από πολλούς ως κακή τύχη πέρα από ασέβεια, ενώ συνήθως προκαλούν και προβλήματα μεταξύ των δύο ομάδων.
Αντίθετα, υπάρχουν και οι χώρες που απαγορεύουν τη συγκεκριμένη διαδικασία, όπως στην Premier League που έχει διατηρήσει την παραδοσιακή οριζόντια ρίγα για τους βοηθούς και τους διαιτητές ενώ η IFAB απαγορεύει γενικά την αναπαραγωγή εμβλημάτων.
