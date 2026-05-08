Ο πρώην θρύλος της Ρεάλ, Ίκερ Κασίγιας, μίλησε για την «εμπόλεμη κατάσταση» που επικρατεί τις τελευταίες ημέρες στην ομάδα και έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης στον Τσάμπι Αλόνσο!

Το κλίμα στη Ρεάλ Μαδρίτης είναι ιδιαίτερα τεταμένο τα τελευταία 24ωρα με τα αποδυτήρια να θυμίζουν πεδίο... μάχης! Ο πρώην γκολκίπερ των Λος Μπλάνκος και της Εθνικής Ισπανίας, Ίκερ Κασίγιας, τοποθετήθηκε αναφορικά με την κατάσταση στη Βασίλισσα και τόνισε πως ο Αλόνσο παραμένει ιδανική επιλογή για το... τιμόνι της ομάδας.

Η πρώην ηγετική μορφή των Μερένχες κατέκτησε τα πάντα με τον σύλλογο, έζησε πολλές καταστάσεις στη Μαδρίτη και έγραψε με ανεξίτηλα γράμματα το όνομά του στην ιστορία της Ρεάλ.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε μίλησε εφ' όλης της ύλης και εστίασε στα αποδυτήρια της ομάδας αλλά και στην προτίμησή του στον Τσάμπι Αλόνσο.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Για όλα υπάρχει μια λύση. Αυτά συμβαίνουν στα αποδυτήρια, ακόμα και στην εποχή μας. Συμβαίνει σε μια στιγμή που είσαι θυμωμένος. Όλα κάνουν τον κύκλο τους. Απλά υπάρχουν περίοδοι επιτυχιών, όπως η περσινή της Ρεάλ. Τώρα ο καιρός δείχνει ότι περνάνε μια δύσκολη περίοδο.

Περάσαμε μια δύσκολη περίοδο με τον Μουρίνιο, δεν ήταν κάτι μεγάλο όμως. Δεν έχω κανένα πρόβλημα όταν με ρωτάνε για εκείνον. Αλλά για εμένα, ο ιδανικός προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης είναι ο Τσάμπι Αλόνσο. Ήταν ο τέλειος τεχνικός για να δώσει συνέχεια. Οι αποφάσεις πάρθηκαν και δεν δούλεψε.

Έφερε επιτυχίες με τη Μπάγερ Λεβερκούζεν, έχει ένα καλό σύστημα τακτικής παρά τα λίγα του χρόνια ως προπονητής. Εάν με ρωτάτε, θα υπέγραφα ξανά τον Τσάμπι Αλόνσο.

Η Ρεάλ βιώνει το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί στο ποδόσφαιρο. Τα πράγματα δεν πηγαίνουν όπως πρέπει. Είμαστε ποδοσφαιριστές, θέλουμε πάντα να κερδίζουμε τίτλους, αλλά κάποιες φορές τα πράγματα δεν πηγαίνουν όπως προγραμματίστηκαν. Είναι καλό να βιώνεις δύσκολες στιγμές προκειμένου να επιστρέψεις πάλι σε τροχιά νικητή».

