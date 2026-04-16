Ο Βινίσιους Τζούνιορ τα... έχωσε στον Τζουντ Μπέλινγκχαμ, μετά από μια φάση όπου ο ίδιος ο Βραζιλιάνος δεν του πάσαρε την μπάλα.

Ολοκληρώθηκε στο Μόναχο η φετινή πορεία της Ρεάλ Μαδρίτης στο Champions League. Οι «Μερένγκχες» παρά την τεράστια προσπάθεια που κατέβαλαν και προηγήθηκαν τρεις φορές, είδαν την Μπάγερν εν τέλει να επικρατεί με 4-3 και με συνολικό 6-4 να παίρνει το εισιτήριο για τα ημιτελικά.

Βέβαια οι άνθρωποι της «βασίλισσας» έχουν παράπονα και από τη διαιτησία, κυρίως για την αποβολή του Εντουάρντο Καμαβινγκά με 2η κίτρινη κάρτα στο 86'. Η ένταση ωστόσο στο... εσωτερικό της ομάδας υπήρχε από πριν.

Συγκεκριμένα, στο 83ο λεπτό οι κάμερες «έπιασαν» μια στιγμή εκνευρισμού μεταξύ Βινίσιους Τζούνιορ και Τζουντ Μπέλινγκχαμ. Ο πρώτος δέχθηκε την μπάλα στο πλάι και αποφάσισε να πάει μόνος του αντί να πασάρει στον Άγγλο, που φυσικά δεν του άρεσε η συγκεκριμένη επιλογή.

Τότε ο Βίνι γύρισε και είπε στον συμπαίκτη του «Τι θέλεις; Σκάσε και κλείσε το στόμα σου!» αναδεικνύοντας τόσο την ένταση της στιγμής όσο και τη... γενικότερη που επικρατεί στις τάξεις της Ρεάλ.