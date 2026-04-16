Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Βινίσιους έβρισε τον Μπέλινγκχαμ (vid)
Ολοκληρώθηκε στο Μόναχο η φετινή πορεία της Ρεάλ Μαδρίτης στο Champions League. Οι «Μερένγκχες» παρά την τεράστια προσπάθεια που κατέβαλαν και προηγήθηκαν τρεις φορές, είδαν την Μπάγερν εν τέλει να επικρατεί με 4-3 και με συνολικό 6-4 να παίρνει το εισιτήριο για τα ημιτελικά.
Βέβαια οι άνθρωποι της «βασίλισσας» έχουν παράπονα και από τη διαιτησία, κυρίως για την αποβολή του Εντουάρντο Καμαβινγκά με 2η κίτρινη κάρτα στο 86'. Η ένταση ωστόσο στο... εσωτερικό της ομάδας υπήρχε από πριν.
Συγκεκριμένα, στο 83ο λεπτό οι κάμερες «έπιασαν» μια στιγμή εκνευρισμού μεταξύ Βινίσιους Τζούνιορ και Τζουντ Μπέλινγκχαμ. Ο πρώτος δέχθηκε την μπάλα στο πλάι και αποφάσισε να πάει μόνος του αντί να πασάρει στον Άγγλο, που φυσικά δεν του άρεσε η συγκεκριμένη επιλογή.
Τότε ο Βίνι γύρισε και είπε στον συμπαίκτη του «Τι θέλεις; Σκάσε και κλείσε το στόμα σου!» αναδεικνύοντας τόσο την ένταση της στιγμής όσο και τη... γενικότερη που επικρατεί στις τάξεις της Ρεάλ.
🚨 بيلينغهام كان غاضب من فينيسيوس لعدم التمرير وفينيسيوس يرد عليه :— Insider Real (@RMCFarab) April 15, 2026
“ماذا تُريد؟ ماذا تُرد؟ أخرس وأغلق فمك”. pic.twitter.com/bwWq1JKSRi https://t.co/UKQrvGDr6n
